DERBI NADGLEDA BIVŠI GLAVNI RAVNATELJ POLICIJE, SMIJENJEN NAKON PLJAČKE U ZGRADI MUP-a: Kek izašao pred novinare u Rijeci

Nije moglo proći bez novinarskog pitanja o Bruni Mariću

Nogometaši Rijeke u subotu gostuju kod Dinama, a utakmica je na rasporedu u 17 sati. Izabranici Matjaža Keka vraćaju se u Maksimir gdje proteklih godina nisu imali previše uspjeha, a ogled će niti dobra prilika za prekid tradicije. Na Rujevici su svjesni kako su od obrane titule udaljeni miljama daleko, ali ne odustaju. Tim povodom, Matjaž Kek četvrti je put ovog proljeća najavio utakmicu protiv Dinama.

Slijedi završni čin što se tiče Modrih i Bijelih s Rujevice za ovu sezonu…

“Izazovna je utakmica kada igraš protiv lidera prvenstva. Gostujemo kod ekipe koja je zaslužila mjesto na kojem se nalazi i to nam, uz razmišljanje o kvaliteti naše igre, moraju biti najvažnije stvari. Otpada Heber, za Leovca ćemo još vidjeti, ustvrdio je Matjaž Kek u najavi utakmice protiv Dinama, javlja službena klupska web stranica HNK Rijeke.

‘Tenzije bi trebale biti iste, idemo lideru prvenstva’

Dojam je da sutrašnja utakmica ne nosi visoke tenzije poput one prije dvadesetak dana u Hrvatskome kupu. No ipak, ogled s Dinamom u riječkom taboru shvaća se vrlo ozbiljno. Također, nije moglo proći bez novinarskog pitanja o glavnom sucu utakmice Bruni Mariću, posebno nakon onog prošlog sudačkog kravala kojeg smo vidjeli u Maksimiru u polufinalu Kupa između ove dvije momčadi. Kek je već ranije nahvalio Zebeca naglasivši kako može suditi dobro kad to želi…

“Tenzije bi trebale biti iste jer, rekao sam, idemo lideru prvenstva. Momčad koja je sigurno zaslužila mjesto na kojem je i to, uz kvalitetu naše igre, treba biti najveći izazov. Znamo sve te medijske stvari, pratimo to koliko Rijeka nije pobijedila u Maksimiru. Što se tiče sudaca, siguran sam da će biti okej, tu nemam razmišljanja. Bruno Marić me stvarno ne brine, ali ako bude nešto onda ću to reći, ali ne zlonamjerno. Valjda nakon utakmice neće biti potrebne nikakve tiskovne konferencije”.

Vlado Dominić časnik za sigurnost

Jedan novinar upitao je Keka što je njemu pokazala utakmicu na Poljudu između Hajduka i Dinama?

“Rekao sam da je bila dobra utakmica, ali svemu je pridodala kulisa. To je sto posto. Normalno da bi nama bilo izazovno da je Maksimir bio pun. Igralo se izuzetno fer, tako je bilo i u izjavama nakon utakmice i to je sigurno dobro. Rijeka je u vrhu hrvatskog nogometa i po atmosferi i po fair-playu, a sastavni dio naše igre i našeg života je da imaš nešto za prokomentirati”.

Mariću će na Maksimiru pomagati Goran Pataki, Jerko Crnčić, Bojan Zobenica, Igor Križarić i Dario Bel. Delegat utakmice je Darko Kolesarić iz Osijeka, kontrolor je Alen Gerek iz Zaboka, a časnik za sigurnost je Vlado Dominić, bivši glavni ravnatelj policije, koji je smijenjen nakon pljačke u zgradi MUP-a prije dvije godine.