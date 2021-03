Utakmicu Slovenije i Hrvatske za Net.hr komentira Nikola Jurčević (54)

Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je od Slovenije sinoć u Stožicama otvorila kvalifikacije za SP u Kataru. Momčad Matjaža Keka uzela je tri povijesna boda za Sloveniju. Po prvi put u povijesti, nakon devet međusobnih odigranih susreta u kojima su tri puta izvukli remi, u desetom jubilarnom okršaju Sosedi su konačno pobijedili Hrvatsku.

Sandi Lovrić, slovenski reprezentativac hrvatskog podrijetla, postigao je gol u 15. minuti za konačnih 1:0. U prvih 15 minuta Vatreni su imali dvije čiste šanse…

Krama i Vlašić imali sjajne šanse

Prvo je Andrej Kramarić sjajno tukao s nekih 16 metara, a nakon toga je Nikola Vlašić nakon sjajne akcije po lijevoj strani pronašao način kako loptu poslati ispod Jana Oblaka, ali slovenski kapetan ju je malo pritom bio dirao i skrenuo u vratnicu. Nakon toga je došlo do slovenskog gola i bloka Matjaža Keka, očekivanog, koji naši reprezentativci nisu uspjeli probiti.

Nikola Jurčević je kao reprezentativac igrao protiv Slovenije. Za njega ovaj poraz nije nikakva katastrofa, ali je nezgodan…

“Ne bih se razbacivao riječima poput katastrofa ili velika katastrofa, zato što smo skloni malo preuveličavanju sebe a umanjivanju protivnika. Svatko tko se koliko-toliko razumije u nogomet može znati da bez obzira što smo mi u svakom pogledu bolji od Slovenije ali ta reprezentacija samom svom činjenicom da ima dva igrača klase Lige prvaka Jana Oblaka i Josipa Iličića, plus ostatak nogometaša koji nisu zvučni ali igraju u solidnim klubovima i jakim ligama. Znači, već to je jedna dovoljna stvar da reprezentacija bude nezgodna, kompaktna, disciplinirana, fizički moćna… Naravno, na našoj strani je ta kvaliteta ali, da se vratim na ono s početka, svatko tko razumije nogomet jasno mu je da su tu može dogoditi iznenađenje. Posebno kad jedna momčad odigra na nižem a druga na najvišem nivou, što se i dogodilo”, objašnjava nam u četvrtak Nikola Jurčević, bivši poznati nogometaš, Bilićev pomoćnik na klupi reprezentacije Hrvatske, Lokomotivu, Bešiktašu i West Hamu, kao i bivši izbornik Azerbajdžana s kojim su Vatreni igrali u kvalifikacijama za Euro…

Paralela s Dinamovim rušenjem Tottenhama

Zanimljivo, ali Matjaž Kek je prije dvoboja zazivao Dinamo u svojim igračima, vjerovao je da i oni mogu iznenaditi Vatrene kao Dinamo Tottenham. Upravo su njegovi nogometaši, među njima i Petar Stojanović, odgovorili kao Dinamo protiv Tottenhama i srušili jednog velikog suparnika…

“Možemo povući tu paralelu, vidjeli smo čak na taj jedan drastičniji, uvjerljiviji način. Ne bih upotrebljavao riječ katastrofa, ali bih rekao sasvim sigurno jedan vrlo neugodan poraz. Jednostavno, dvoboj je već prije utakmice, njen način, bio nacrtan. Svakom tko prati nogomet bilo je jasno kako će to izgledati, da ćemo mi imati posjed, loptu a Slovenci će biti sa svim igračima iza lopte, u jednom bloku, vrlo disciplinirani i vrlo borbeni, vrlo agresivni, to je ono što smo znali da će se dogoditi. I to je jedan bitan preduvjet da bi se takva jedna utakmica pobijedila, da nekako dođeš do tog prvog gola. Mi smo imali dvije šanse u prvih petnaestak minuta, kad smo preuzeli konce igre ali nismo zabili. I naravno, Slovenci koji su igrali na neku brzu reakciju, na jednu vrlo defanzivnu igru, i u slučaju uzete lopte u svega nekoliko poteza pokušavali doći do gola i zabiti ga iz neke kontre, polukontre. To im se dogodilo, spretno, nesretno smo primili taj gol. Nakon toga, to je dalo krila Slovencima da budu još borbeniji. Mi s druge strane, bez obzira na mnogobrojne promjene, igrača, sistema, nismo pronašli recept kako da zabijemo gol. Ostali smo u jednoj jalovoj inicijativi i posjedu, ali Hrvatska je imala premalo konkretnosti, opasnosti i okomitosti prema golu Slovenije”.

‘Slovenci su 90 minuta igrali defanzivno vrebajući svoju situaciju’

Je li Matjaž Kek ipak u nečem iznenadio Zlatka Dalića?

“Mislim da nije, to se često apostrofira kad se dogodi iznenađenje ili utakmica ne završi onako kako se očekivalo, pomalo isforsirano u medijima, to iznenadio netko nekog, nadmudrio ovaj onog itd… Utakmica Slovenije i Hrvatske je bila potpuno jasna, jedan način igre Slovenije on je jednostavan, samo je potrebna je izuzetna taktička disciplina, izuzetna fizička sprema, motivacija igrača, što se u principu i očekuje od takve momčadi i oni su to napravili. Nije tu bilo nikakvih velikih taktičkih nadmudrivanja i nekih rješenja da je Slovenija u bilo kojem pogledu iznenadila Hrvatsku”, naglašava nam popularni Jura i nastavlja:

“Slovenci su 90 minuta igrali defanzivno vrebajući svoju situaciju, došli do tri-četiri situacije, zabili jedan gol. Hrvatska je došla u 20 situacija ali naravno bez one prave izrazite šanse, uvijek bi u posljednjem trenutku netko spasio, ili bi bili prekratki… To je bio jedan Kekov recept na koji smo naviknuli da on često igra, u poziciji kada je njegova momčad, nazovimo to tako autsajder ili slabija na papiru. Vidjeli smo to u Rijeci, da li igrao protiv Dinama ili na europskim utakmicama, ključ čitave priče i Kekove taktike je ta da ne smiješ primiti prvi gol. Onda se situacija mijenja. Ali, ako zabiješ prvi gol, to je kao naručeno za takve ekipe i onda, moglo bi se kazati kako je Kek specijalist za takve situacije. Nije Slovenija Hrvatsku visoko napala ili igrala agresivni presing, pa da smo mi bili nešto u šoku jer smo očekivali da će biti, primjerice, povučeni a oni su napali. Igrali su onako kao što smo svi predvidjeli, isto kao i Dalić, ovog je puta to za Sloveniju upalilo. Treba vidjeti zašto naša rješenja nisu odgovorila onom što je Dalić očekivao”, zaključio je Nikola Jurčević.