KEK IZGUBIO ŽIVCE ZBOG SVOJIH IGRAČA: ‘Pojedinci su se predstavili sramotnim i katastrofalnim ponašanjem’

Matjaž Kek poslao je žustru poruku svojim igračima

Nogometaši Rudeša priredili su iznenađenje pobijedivši u susretu 29. kola Prve HNL Rijeku sa 4-2 čime su pobjegli sa začelja ljestvice.

Rudeš i Rijeka odigrali su zanimljivu utakmicu sa šest golova, dva crvena kartona i jednim kaznenim udarcem. Domaćin je nakon svega pet minuta vodio 2-0, Rijeka je dva puta smanjivala na pogodak zaostatka, ali je Rudeš zabio i četvrti pogodak osvojivši iznimno važne bodove u borbi za prvoligaški spas.

Čestitao je protivniku…

“Čestitam Rudešu na zasluženoj pobjedi koja nema niti najmanju mrlju. Upozoravao sam igrače na brojne stvari, pa i sve što nas čeka u Kranjčevićevoj ulici, a onda su se pojedinci predstavili sramotnim i katastrofalnim ponašanjem. A to je u dresu Rijeke nedopustivo. Rudešu još jednom čestitam na zasluženoj pobjedi, svaka im čast na ovakvoj predstavi”, rekao je trener Rijeke Matjaž Kek nakon utakmice, a prenosi Goal.

Oduševljeni u Rudešu

Rudeš je ovom pobjedom pobjegao sa začelja ljestvice, a ‘fenjer’ je prepustio Cibaliji.

“Presretan sam zbog ove pobjede, ovi su igrači to zaslužili. Odlično rade na treninzima, pa neka ih i rezultat malo nagradi. Naš glavni cilj i dalje je ostanak u ligi, siguran sam kako to svi skupa zaslužujemo. Od svih ljudi u klubu, do igrača, pa i cijeloga kvarta”, rekao je Jose Manuel Aira, trener Rudeša.