KAŽU DA SE ODLIČNO UKLOPIO: Manchester United želi produžiti ugovor s Cavanijem

Manchester United želi produžiti ugovor sa urugvajskim golgeterom 33-godišnjim Edinsonom Cavanijem, koji je stigao iz PSG-a kao slobodan igrač u listopadu.

Ole Gunnar Solskjaer očekuje da će uskoro biti potpisan novi ugovor

Tada je potpisao jednogodišnji ugovor s opcijom produženja za još jednu sezonu, a trener Uniteda Ole Gunnar Solskjaer očekuje da će uskoro biti potpisan novi ugovor.

Cavani je upisao osam nastupa u Premier ligi, ali je samo jednom bio u početnoj postavi. Unatoč tome ubilježio je tri gola i dvije asistencije.

‘Cavani se odlično uklopio i on u sebi ima još nekoliko godina vrhunskog nogometa’

“Cavani se odlično uklopio i on u sebi ima još nekoliko godina vrhunskog nogometa. To što je dosad samo jednom bio u početnoj postavi ništa ne znači, jer on definitivno zaslužuje da bude starter. Sigurno je da će u narednom razdoblju sve više biti u početnoj postavi”, kazao je Solskjaer za britanske medije.