KATASTROFALNA POGREŠKA LOVRENA U DEBIJU ZA ZENIT: Poklonio je gol Vedranu Ćorluki; Neshvatljivo da je tako reagirao

Dejan Lovren osvojio ruski superkup, ali i kiksao

Neće po dobrom pamtiti debi u Zenitu Dejan Lovren. On je u petak u utakmici ruskog superkupa na stadionu CSKA kiksao, iako može biti sretan zbog osvojenog trofeja u dresu novog kluba. On je u potpunosti prilikom jednog napada zaboravio na kapetana Lokomotiva Vedrana Ćorluku koji mu se prikrao s leđa, pa njegov nekadašnji kolega iz reprezentacije nije imao težak posao u 72. minuti zabiti za smanjenje rezultata desnom nogom 2:1. Ćorluka je samo morao ispružiti nogu, no mora mu se priznati da je jako dobro nanjušio priliku, odnosno pratio situaciju u kaznenom prostoru…

[VIDEO] LOVRENA NA DOČEKU U ZENITU ZATEKLA DOSTA NEOBIČNA SCENA: ‘Da, malo mi je čudno bilo vidjeti to…’

Zenit vodio 2:0

Inače, Zenit je poveo u 14. minuti golom Artema Dzjube nakon ubačaja Santosa, a na 2:0 povisio je Ozdojev u 69. minuti susreta. Zenitov vezni nogometaš je natrčao na savršenu povratnu loptu Driussija i odličnim, neobranjivim udarcem od grede zabio za 2:0.

U sastavu ruskog prvaka od prve minute je igrao Dejan Lovren, a Ćorluka je kao kapetan predvodio Lokomotiv. Lokomotiv je do kraja stiskao u potrazi za izjednačenjem, ali je Zenitova obrana izdržala i završilo je 1:2. Zenit je tako po šesti put osvojio osvojio taj trofej.