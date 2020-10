KATASTROFA NIKE KOVAČA: Bivši hrvatski izbornik proživio pravu noćnu moru; Ne piše mu se dobro nakon ovog

Težak poraz za Niku Kovača

Lyon je u derbiju 8. kola Le Championnata u nedjelju navečer pobijedio Monaco 4:1 i Niki Kovaču nanio već treći poraz u prvenstvu. Domaćini su sve riješili u prvom poluvremenu u kojem su zabili sva četiri gola i potpuno pregazili Monaco koji u ovom dvoboju nije znao što ga je snašlo. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo u ovom dvoboju.

Niko Kovac's Monaco time might be over as his team is 4 goals down against Lyon. Leonardo Jardim is the main candidate to replace the Croatian coach. — Fabrizio Romano 🔰 (@FRomanooo) October 25, 2020

AKO NASTAVI OVAKO, LOŠE MU SE PIŠE: Kovač doživio novi kiks i produžio već ionako lošu seriju rezultata

Toko Ekambi prvo ime utakmice

Lyon je poveo u 12. minuti kad je Houssem Aouar krasno proigrao Depaya, a ovaj sam ispred golmana rutinski zabija za 1:0. Monaco je grozno igrao u obrani i curilo je na sve strane. Toko Ekambi to je iskoristio i u 34. postigao gol za 2:0.

Monaco se potpuno raspao nakon drugoga gola, pa je u 41. minuti stijelac Toko Ekambi srušen u kaznenom prostoru, a Aouar je nakon toga rutinski realizirao penal za 3:0. Potop gostiju u prvom dijelu završio je Ekambi minutu prije odmora iskoristivši pomutnju u domaćoj obrani, koja je bila kriminalna…

Memphis Depay scored a goal for Lyon against Monaco and celebrated with a message to his friend Virgil Van Dijk who suffered an ACL injury last weekend. 👀 pic.twitter.com/EzQhAR0Apy — FutbolBible (@FutbolBible) October 25, 2020

Niko Kovač je na poluvremenu morao napraviti čak tri izmjene, a tračak nade i vjere u, nežemo reći preokret ali u neku bolju sliku na kraju dvoboja, dao mu je Aguilar koji je u 47. minuti izborio kazneni udarac koji je kapetan Ben Yedder zabio za 4:1…

Lyonu druga pobjeda u nizu i peti susret bez poraza

Lyonu je ovo druga pobjeda u nizu i peti susret bez poraza, dok je Monaco ovim porazom produži lošu seriju rezultata, u zadnjih pet kola momčad iz Kneževin ostvarila je samo jednu pobjedu. Nije to dobra vijest za Niku koji, ako tako nastavi, bi mogao dobiti otkaz.

Memphis Depay unveils of a message of support for Virgil Van Dijk following his opening goal against Monaco this evening. pic.twitter.com/lDirdp4dXO — Squawka News (@SquawkaNews) October 25, 2020

Lille je na gostovanju kod Nice odigrao 1:1 propustivši priliku vratiti se na vrh ljestvice.

Nica je povela u 50. minuti golom Kaspera Dolberga, a osam minuta kasnije izjednačio je turski veteran Burak Yilmaz. Hrvatski reprezentativac Domagoj Bradarić odigrao je cijeli susret za goste koji sada imaju 18 bodova kao i vodeći PSG, ali slabiju razliku pogodaka.

Na ljestvici vodi PSG (18) ispred Lillea (18), Rennesa (15) i Marseillea (15). Lyon je šesti (13), a Monaco na 12. mjestu (11).

REZULTATI:

Nica – Lille 1-1 (Dolberg 50 / Yilmaz 58)

Lyon – Monaco 4-1 (Depay 12, Ekambi 34, 44, Aouar 41-11m / Ben Yedder 48-11m)

Bordeaux – Nimes 2-0 (Briand 80-11m, Oudin 82)

Montpellier – Reims 0-4 (Dia 9-11, 13, 56-11m, Mbuku 31)

Brest – Strasbourg 0-3 (Diallo 27, Lala 40-11m, Ajorque 68)

Metz – Saint-Etienne 1-0 (Boulaya 5)

Subota:

Lorient – Marseille 0-1 (Balerdi 54)

Paris SG – Dijon 4-0 (Kean 3, 23, Mbappe 82, 88)

Petak:

Rennes – Angers 1-2 (Hunou 18 / Boufal 27, Fulgini 57)

Odgođeno:

Lens – Nantes