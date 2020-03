Moramo se pozabaviti i s najcrnjim mogućim scenarijem, odgodom Eura i što bi ona značila za hrvatsku nogometnu reprezentaciju

Svijet je u strahu. Opravdanom i racionalnom strahu. Virus pomalo jezivog naziva SARS-CoV-2, ili kako ga mediji vole nazivati koronavirus, koji uzrokuje bolest COVID-19, polako poprima razmjere globalne pandemije i uzrokuje sve više smrtnih slučajeva. Svaka nacija koja je ozbiljno shvatila ovu smrtonosnu bolest počela je poduzimati sve mjere zaštite i prevencije, uglavnom u obliku karantene. Koronavirusom je do ovog trenutka zaraženo više od 120 tisuća osoba, umrlo ih je 4.365, a izlijećeno gotovo 70 tisuća.

KAKO TOČNO KORONAVIRUS MOŽE NAŠTETITI HRVATSKOM NOGOMETU? Imamo jednu anomaliju koja nas čini gotovo imunima

Nogometna kataklizma

U Italiji je najgore. Apenini, pogotovo sjeverni dio, žarište je koronavirusa i posljedice su jezive. Italija je u karanteni, prema napisima tamošnjih medija u nekim dijelovima zemlje dozvoljeno je samo izlaziti u slučaju nužde, ljudi stvaraju zalihe hrane i potrepština, bolnice su pretrpane, svi liječnici mobilizirani… Uglavnom, odavdje nam to izgleda kao kataklizma. A mogla bi jednako tako za sobom povući i nogometnu kataklizmu.

Talijanski savez suspendirao je sva nogometna natjecanja do 3. travnja i to s mogučnošću produljenja ako se situacija s virusom ne smiri. A talijanski scenarij, čini se, mogle bi usvojiti i još neke europske države, pa eto čak se i HNS trgnuo i izdao set uporenja i pravila kojih bi se klubovi morali pridržavati. No, ono što posebno zabrinjava jest UEFA-ino razmatranje o odgađanju Eura. Euro se ove godine održava u čak 12 europskih gradova u razmaku od 12. lipnja do 12. srpnja. Ako se virus ne smiri do tada i ako UEFA ne poduzme neke mjere predostrožnosti, Euro bi zbog velike fluktuacije ljudi i to diljem Europe u velegradovima, mogao biti ogroman poligon za rasprostranjivanje virusa.

‘Niste ni svjesni briga koje imamo’

Talijanski Tuttosport objavio je da postoji veliki pritisak nacionalnih saveza na UEFA-u da se prvenstva u njihovim državama odigraju do kraja zbog čega su navodno zatražili odgodu Eura. Tuttopsort isto tako tvrdi da se šef UEFA-e Aleksander Čeferin, za sada, protivi tome.

U organizaciju Eura uložen je ogroman novac. Oko 2.5 milijardi eura je u igri, što je 600 milijuna više nego 2016. godine. Zbog svega toga teško se ljudima iz UEFA-e pomiriti s tim da se ono ne odigra jer bi im to donijelo ogromne gubitke od TV prava i sponzora. Jedno od rješenja koje se nameće je da se ono odigra iduće godine, a kao žrtva toga bila bi Liga nacija.

“Idemo biti optimistični. Uvjereni smo da se možemo nositi s time. Niste niti svjesni koliko briga imamo. Osiguranje, politička nestabilnost, a jedna od njih je i virus. Ali, hajmo biti optimistični i ne razmišljati o crnom scenariju. Imat ćemo vremena za to”, poručio je Čeferin prije nekoliko dana.

Što će biti s Eurom?

No kažemo, ne zaustavi li se širenje virusa, UEFA će biti prisiljena donijeti najtežu odluku. Otkazivanje bi bilo katastrofa ne samo za UEFA-u, nego i za reprezentacije i navijače. Prebacivanje na iduće ljeto bilo bi pak financijski najmanje pogubno. Dakako, postoji mogućnost da se Euro održi bez gledatelja na tribinama. Iako to ne bi bilo idealno, UEFA barem ne bi ostala bez novaca od TV prava i sponzora, a gledanost bi bila nikad veća. Postoji i mogućnost da se samo neke utakmice igraju iza zatvorenih vrata, ali sada su sve to samo scenariji. Pitanje je i hoće li igrači pristati igrati ako postoji prijetnja za njihovo zdravlja, a tu su još u klubovi koji su, poput, eto, Wolfsburga, gdje igra Vatreni Josip Brekalo, već zabranili svojim igračima nastupe za reprezentaciju.

Odluka o odgađanju Eura za sada se još ne može donijeti u ovom trenutku, a profesor Ivan Perry s korkskog sveučilišta u Irskoj rekao je za Goal kako bi konačna odluka mogla pasti sredinom svibnja i ovisit će o tadašnjoj situaciji s virusom. “Odluka ovisi o brojnim faktorima. Nitko ne može sa sigurnošću reći što će se događati s virusom i hoće li se prestati širiti”, upozorio je Perry.

Europske klupske sezone trebale bi biti gotove do sredine svibnja, a možda se čak i otegnu do lipnja ako će se morati odigravati zaostala kola, a onda bi igrači tek trebali uzeti kratak predah i odmah krenuti na pripreme za Euro. To sve zahtjeva planiranje i zato UEFA do sredine svibnja jednostavno mora donijeti konačnu odluku.

Crni scenarij

E sada, moramo se pozabaviti i s najcrnjim mogućim scenarijem, odgodom Eura i što bi ona značila za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Ako bi se i odgađao Euro, odgodio bi se za sljedeću godinu vjerojatno u isto, ljetno, doba. A kako bi tada točno trebala izgledati reprezentacije Hrvatske, to je nešto što bi nas sve moglo iznenaditi. Naime, nekako se vjerovali da će Euro 2020. godine biti okidač za veliku smjenu generacija. Nagađa se kako će na nadolazećem Euru svoje posljednje utakmice za reprezentaciju odigrati Luka Modrić, Ivan Rakitić, Domagoj Vida, Ivan Perišić i Milan Badelj, a eto niti Zlatko Dalić nije potpisao novi ugovor i još je upitno hoće li na jesen voditi reprezentaciju.

Popis mladih igrača koji čekaju na priliku u A reprezentaciji, a više ne zadovoljavaju kriterije nastupanja za mlade generacije, dakle vise negdje na margini reprezentacije i pretpoziva, čekaju upravo na tu smjenu generacija kako bi popunili upražnjena mjesta. Računalo se, barem ovako s medijskog aspekta, da će ovoga ljeta doći do te smjene generacija, jer gotovo svi nabrojani igrači ulaze već u poodmakle nogometne godine i vjerojatno će sav fokus morati prebaciti na klubove ako žele odigrati još koju godinu na visokoj razini. Normalan je to ciklus i, realno, već se kod nas trebao i dogoditi, ali želja i potreba pojedinaca da se dodatno dokazuju pred domaćom publikom bila je jača.

Nestali preko noći

No, sada bi se moglo dogoditi, u tom najcrnjem scenariju, da se nećemo stići oprostiti od srebrnih Vatrenih. Smjena generacija mogla bi se provesti već ovoga ljeta i to bez obzira na to hoće li se održati Euro ili ne. Čekati na Euro još godinu dana za ulaz u reprezentaciju, za neke bi mlade igrače moglo biti pogubno, a klubovi, poput Real Madrida, već su se počeli žaliti zbog toga što se, recimo, Luka Modrić previše troši u reprezentaciji i onda se u klub vraća ispražnjen i ozlijeđen.

Pritisak medija, vjerojatno i Saveza i ogroman broj kvalitetnih mladih igrača isforsirat će smjenu generacija i to vrlo brzo. A pitanje je samo, eto, hoćemo li odgledati srebrne Vatrene posljednji puta na okupu na Euru ili će preko noći nestati iz reprezentacije?