Manchester United je večeras na svom Old Traffordu na krilima fantastičnih Brune Fernandesa i Edinsona Cavanija stigao do uvjerljive 6:2 pobjede protiv Rome u prvoj polufinalnoj utakmici Europske lige.

CRVENA RAPSODIJA U TEATRU SNOVA: Pogledajte svih 8 golova koji su pali u povijesnoj večeri na Old Traffordu

Portugalac i Urugvajac su postigli po dva gola uz po dvije asistencije te praktički odveli svoj sastav u finale. Sažetak utakmice i sve golove možete pogledati OVDJE.

Man United's 6 goals tonight against AS Roma are the second most they've ever scored in a European competition 💪

The most? 7 goals against AS Roma in 2007 😮 pic.twitter.com/uRb9dIBM8E

— International Champions Cup (@IntChampionsCup) April 29, 2021