Španjolski mediji pišu o buđenju katalonskog giganta pod Koemanom

Barcelona je jučer na Anoleti protiv Real Sociedada izgledala kao u onim svojim najboljima danima. Katalonski mediji, ali i oni madridski, hvale strašno izdanje svojih nogometaša. Je li se Barcelona u potpunosti vratila, može li pobjeći Realu i uhvatiti vodeći Atletico? Sve su to pitanja koja se vrte danas nad glavama nogometnih fanova diljem Pireneja. Ronald Koeman, nizozemski strateg, oživio je katalonskog giganta, vratio ga u utrku, jednoglasno zaključuju tamošnji mediji.

MESSI POSTAO BARCIN REKORDER: Katalonci utrpali šest komada i preskočili Real, Argentinac odigrao čudesnu partiju

‘Veličanstveno izdanje na Anoleti’

Dnevni sportski list Mundo Deportivo u svojem dojmu o super Barceloni kroz pero Santija Nolle.

“Veličanstveno izdanje Barcelone na Anoleti, na uvijek neugodnom terenu. Momčad Blaugrane potvrdila je protiv Real Sociedada dobru formu koju su igrali nekad. Sigurno je da ima mnogo ključeva za Koemanovu momčad kako bi se mogao nametnuti s autoritetom kakav je učinio jučer protiv Reala da je drugi gol na kraju potonuo. Festival golova bio je spektakularan za momčad koja očito više nema problema sa zabijanjem. Od mnogih važnih stvari koje ova Barça čini u današnjem nogometu, mnoge su izašle na površinu, no, samo su neke bile ključne. Imali su pritisak, najboljeg Messija što su mogli imati i tri centralna vezna i to su bili dobitni faktori u slavlju”, stoji u tekstu.

Katalonski Sport hvali Dembelea ističući kako je on ta potrebna Barcelonina devetka.

Nova napadačka moć

“Među svim pozitivnim naporima Ronalda Koemana na čelu prve momčadi Barçe postoji i jedan koji ima posebnu zaslugu: oporaviti Ousmanea Dembéléa za tu svrhu, a svrhu povratka. Više od toga: pretvaranje Francuza u odlučnog igrača. Ako ‘Dembouz’ već nije na razini Dortmunda, malo toga mora nedostajati. Francuski napadač još je jednom pokazao svoju napadačku moć”.

Najčitaniji dnevni sportski list u Španjolskoj Marca u ponedjeljak na svojem web izdanju donosi kako je u Barceloni došlo do radikalnih promjena u momčadi…

“Barcelona je u izvrsnoj formi. Nema ovo sad nikakve veze s ekipom koja je započela natjecanje prije sedam mjeseci. Trebalo je vremena, ali Ronald Koeman je na kraju uspio pronaći ključ za momčad koja trenutno plovi velikom brzinom. U ovih sedam mjeseci natjecanja Nizozemac je mijenjao shemu, pozicije i igrače, u potrazi za najboljom izvedbom, za najboljim nogometom, učinkom i balansom u momčadi. U ovom je trenutku Barcelona prepoznatljiva momčad s osobnošću i povjerenjem u sebe. Dokaz tome je napredak momčadi u Ligi u kojoj je osvojila 37 od posljednjih 39 mogućih bodova. Jasan je kandidat za naslov, utakmicu ste tek trebali vidjeti, ako niste, ove nedjelje u San Sebastiánu. Kako pobjeđuje Koemanova momčad i kako to rade druga dva kandidata”, stoji u tekstu Marce u kojem se još navodi:

U posljednjim utakmicama Koeman koristi 3-5-2

“U posljednjim utakmicama Koeman koristi 3-5-2 sustav igre, sustav koji vam omogućuje da prestignete svoje dvije strane dok ne postanu dva istinska krila u naletu, sa mogućnostima. Na Anoletu su oboje otišli, Alba slijeva i Dest s desne strane i to su radili sjajno, bili su brzi. U jednom od golova Alba je pružio asistenciju, a Dest je zabio. Ovom shemom strane, i lijevo i desno krilo, imaju svoja leđa više pokrivena, što im omogućuje da budu opasniji i produktivniji u napadu. Centralni vezni s De Jongom kombiniraju više. Ova shema omogućuje da tri centralna budu bliže jedna drugoj. Važno pitanje s obzirom na velik broj pogrešaka koje su počinili u prvim tjednima natjecanja. Sada se više pokrivaju, a suparnik stvara manje golova. Uz to, s De Jongom ugrađenim u tu liniju, izlaz lopte se poboljšava, iako, naprotiv, gube dolazak Nizozemca u suparničko područje koji je bio vrlo opasan u prethodnim igrama. Busquets manje pati u obrani i između linija, a puno je korisniji u napadu. To se događa u situaciji kad su linije bliže postavljene. Još jedna fora kojom je pobijedio i tu boljku svojom novom taktikom Koeman”.

‘Goropadna Barcelona’

Drugi madridski dnevni sportski list AS dosta sramežljivo piše o Barceloninoj demonstraciji sile i nogometa. Tek u izvještaju od jučer stoji:

“Goropadna Barca. Dok se drugi pate i svakim danom im je nekako teže, Barça je ušla u fazu uživanja i drobljenja poput valjka u svojoj igri. Koemanov tim ponudio je Real Sociedadu prikaz snage na koju trebaju konkurenti računati. Pobjeda od 1:6 bila je sjajna poruka. Oni više nisu 18 utakmica zaredom bez poraza u Ligi, devet uzastopnih pobjeda kao gosti i 48 od 54 postignuta, osvojena boda; to je njihov način igre. Suočen s izazovom Anolete, Koeman je ponovio početnih jedanaest u odnosu na prošlu utakmicu, s De Jongom kao glavnim igračem, nastojeći zadržati samopouzdanje koje je prije dva mjeseca bilo upadljivo zbog njegove odsutnosti. La Real je nastavio raditi isto kao i uvijek protiv momčadi Blaugrane, ali ova je Barça posljednjih mjeseci jako porasla. I melje”.