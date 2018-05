KARIZMATIČNI SIMEONE: Atleticov trener otkrio zašto momčad sjaji i bez njega i odgovorio na pitanje o odlasku Griezmanna

Simeone je utakmicu zbog kazne ‘odradio’ s tribina

Antoine Griezmann odradio je vrhunski svoj dio posla pred golom Marseillea i dvama pogocima trasirao put Atletico Madridu prema naslovu najbolje momčadi Europske lige. Hoće li ostati u klubu ili se otisnuti prema nekoj novoj momčadi (a žele ga mnogi, među njima i Barcelona) pod znakom je pitanja i odgovor na to zatražen je od trenera Diega Simeonea.

A argentinski karizmatični stručnjak koji u Atleticu radi sjajan posao od dolaska u klub 2011. godine, finale je odradio sa tribina. Kazna zbog vrijeđanja suca u ogledu protiv Arsenala držat će ga nešto dalje od terena još neko vrijeme. Sasvim jasno, sve ono što su Griezmann i sastav pokazali na travnjaku, plod je razmišljanja 48-godišnjak majstora.

Naporan rad

“Najbolji način da se nešto osvoji jest da se nastavi naporno raditi. Bili smo u dva navrata blizu osvajanja Lige prvaka, lani u polufinalu. Jedno finale izgubili smo zbog dvije minute, drugo na jedanaesterce. Ponovno smo ustali.”

“Moje je trenersko osoblje sretno jer ima grupu jakih momaka koji nisu prestali raditi na sebi. Ja na tribinama? Osjećate se malo tužno, ogorčeno i usamljeno, ali imam vrlo dobar odnos sa igračima i mogu ja biti i kod kuće i u hotelu, a oni će odraditi dogovoreno.”

Torres i Griezmann

Okrenuo se Simeone potom prema Fernandu Torresu, igraču koji je u klubu ponikao, iz njega otišao i napravio blistavu karijeru, a sad se vratio i s Atleticom stigao do prvog naslova (ne računa li se onaj drugoligaški).

“Ostvarenje sna, nadam se da će stadion eksplodirati od sreće u nedjelju. On je krasan momak, sve što je osvojio zaslužio je svojim radom. Nikad mu ništa nisam poklonio”, objasnio je Simeone koji nije mogao pobjeći od pitanja o ostanku/odlasku Antoinea Griezmanna.

“Nema se on što kome više dokazivati. U godinama otkako je kod nas napravio je tako puno, a sve to i potvrdio ovom utakmicom. Nadam se da je sretan i da će ostati s nama. Hoće li? To je pitanje za njega.”