Romelu Lukaku napravio tulum, pozvao i Perišića i još neke suigrače, a onda su upali karabinjeri

Interisti baš znaju kako proslaviti naslov prvaka Italije uz rođendan Romelua Lukakua, koji je jučer u pobjedi 3:1 protiv Rome zabio gol. Kako sjajni i brzonogi belgijski napadač baš u četvrtak slavi 28. rođendan, on je sinoć bez znanja kluba, priredio razuzdanu rođendansku zabavu za dvadesetak ljudi, malo više, u Milanu na koju su upali karabinjeri i prekinuli ju zbog kršenja COVID mjera. Zanimljivo, ali među uzvanicima u hotelu The Square Milano Duomo, bila su trojica njegovih suigrača, Marokanac Achraf Hakimi (22), Englez Ashley Young (35) i – Hrvat Ivan Perišić (32), piše Corriere della Sera.

Romelo Lukaku, Achraf Hakimi, Ivan Perišić i Ashley Young

Karabinjeri su upali na zabavu na poziv jedne osobe bliske talijanskoj influencerici, televizijskoj voditeljici koju su mediji zadnjih tjedana povezivali s jednim nogometašem.

“Bilo ih je četvero, svi igrači Intera: Romelo Lukaku, Achraf Hakimi, Ivan Perišić i Ashley Young. I nisu smjeli biti tamo, u hotelu ‘Square Milano Duomo’, preko ulice Federico Albricci, u tri sata u noći između srijede 12. i četvrtka 13. svibnja, kako bi proslavili Lukakuov rođendan.

24 osobe identificirane

Ukupno su identificirane 24 osobe, uključujući upravitelja hotelskog restorana koji je organizirao događaj. Direktor i gosti bit će kažnjeni iz različitih razloga zbog kršenja zakona o ograđivanju Covid-19″, pišu Talijani.

U međuvremenu, prva i bitna točka, četvorica, usko povezane kako u sportskom tako i u izvan-sportskom životu, kako svjedoči i ova posljednja epizoda, kršili su pravila policijskog sata i u stvari su kažnjivi.

‘Ovaj slučaj donijet će kontroverzu uoči velikog derbija’

“Ovaj slučaj donijet će kontroverzu uoči velikog derbija”, navodi se u tekstu.

Pitanje je i kako će na sve reagirati klub jer već u subotu Inter očekuje veliki derbi protiv Juventusa koji je u problemima, koji spašava barem malo sezonu. Iako je titula Interu u džepu, jako im je bitan ovaj sraz jer radi se o jednom od najvećih utakmica u Italiji, a Juveu visi Liga prvaka.