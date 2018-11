KAPETAN VATRENIH NAJAVIO POHOD NA WEMBLEY I POJASNIO SUKOB SA SUIGRAČEM: ‘Napravili smo prvi korak’

Hrvatska je u dramatičnoj završnici savladala Španjolsku na Maksimiru rezultatom 3-2

Nakon što je Hrvatska u infarktnoj završnici savladala Španjolsku na Maksimiru i barem djelomično ublažila težak poraz iz Elchea, ne prestaju stizati reakcije na veliku pobjedu. Hrvatska je sa tri boda otvorila vrata i prolazu u finalni turnir Lige nacija, ali za to će morati u nedjelju savladati Englesku na Wembleyju.

‘Bio je to intenzivan, težak susret’

“Bio je to intenzivan, težak susret, sa puno duela, borbe. Iako su izgubili, Španjolci su odigrali sjajnu utakmicu, ali mi smo pronašli više snage i rizika, a to nam je i donijelo pogodak na kraju”, rekao je kapetan reprezentacije Luka Modrić po prenošenju AS-a.

“To je sve dio nogometa – on se bori za svoju zemlju, ja se borim za svoju, ali to ostaje na terenu. Nakon utakmice se pozdravimo i zaboravimo na sve”, komentirao je Modrić svoj sukob sa klupskim suigračem, Danijem Ceballosom.

“Nemamo niti tri dana između ove i sljedeće utakmice sa Engleskom, ali to je tako i mi tu ništa ne možemo promijeniti. Na Wembley idemo pobijediti – danas smo napravili prvi korak za osvajanje prvog mjesta, nadam se da ćemo napraviti i drugi”, rekao je Modrić.

“Vidjet ćemo što će se dogoditi sa dodjelom Zlatne lopte. Ponosan sam što sam u izboru i što se borim za tu nagradu – ukoliko pobijedim, odlično. Međutim, čak i ako ne osvojim, ništa se neće promijeniti – sa ili bez Zlatne lopte, ovo je bila najbolja godina moje karijere”, zaključio je veznjak Madrida.