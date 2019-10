KAPETAN VATRENIH IMA SNAŽNU PORUKU: Modrić nakon eurogola izjavio nešto što će oduševiti navijače diljem svijeta

Modriću je to bio prvi pogodak ove sezone za Real Madrid

Real Madrid je u derbiju 8. kolu Primere na Bernabeu pobijedio drugoplasiranu Granadu s 4-2, a jedan od najljepših golova u karijeri zabio je hrvatski reprezentativac Luka Modrić. Modrić je ušao u igru u 38. minuti, a u 61. minuti je s 20-tak metara pogodio same rašlje vrata gostiju za vodstvo od 3-0 nakon što su ranije za “Kraljevski klub” pogodili Benzema (2) i Hazard (45+2). No, Real je strepio za pobjedu jer se Granada skoro vratila golovima Machisa (69pen) i Duartea (77), da bi trećoj minuti sudačke nadoknade za konačnih 4-2.

Modriću je to bio prvi pogodak ove sezone za Real Madrid, a nakon utakmice otkrio je kako se osjeća i misli li da će se klub, te samim time i on, vratiti u vrhunsku formu.

Vraća se u formu

“Fantastičan je osjećaj zabiti takav gol. Ne znam je li najbolji, ali sam sretan zbog gola i ponajviše naše pobjede. Na kraju smo malo zakomplicirali situaciju iz jednog komotnog rezultata, ali dobro, na kraju je bitna pobjeda. Naravno da sam sretan zbog tog pogotka jer se tek vraćam u igru nakon što sam bio ozlijeđen. Malo po malo hvatam ritam i nadam se da će ići sve bolje”, rekao je Modrić.

Pohvalio ga je i trener Zidane.

“Drago mi je zbog njega. Bila je to golčina, on ima udarac. Prije tri ili četiri godine zabio je isti takav gol u Granadi. On ima udarac, no ne usuđuje se uvijek pucati na gol a s obzirom kakav udarac ima trebao bi“, izjavio je Zidane.