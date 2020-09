KAPETAN SEVILLE NIJE MOGAO BITI SRETNIJI KAD JE ČUO DA STIŽE RAKITIĆ: ‘On svake godine sam sebe nadmaši’

Ivan Rakitić više nije igrač Barcelone, sljedeće sezone igrat će u Sevilli, objavio je katalonski klub na svojim službenim stranicama. Barcelona je za njega dobila odmah 1,5 milijuna eura, dok će još 9 milijuna dobiti kroz varijable.

Sevilla je objavila da je Rakitić s njima potpisao ugovor na četiri godine, što znači da bi tamo trebao ostati do lipnja 2024. godine.

🚨 @ivanrakitic returns home, he is a #SevillaFC player once again! 🇭🇷👱‍♂️

Welcome back, Ivan! 🏠🏟️#vamosmiSevilla #WeareSevilla

— Sevilla FC (Europa League Champions 🏆) (@SevillaFC_ENG) September 1, 2020