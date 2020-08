KAPETAN RUMUNJSKE MOMČADI BIO JE SLOMLJEN NAKON UTAKMICE: ‘Nemam riječi za ovu utakmicu, njih je bilo 10 i dobili su nas’

Nakon utakmice oglasio se kapetan rumunjske momčadi, Portugalac Camora

Nakon ogromne drame u Rumunjskoj Dinamo je uspio izboriti 3. pretkolo Lige prvaka. Modri su nakon ruleta jedanaesteraca koji se razvukao na sedam serija i utakmice koja je trajala gotovo tri sata uspjeli osigurati daljnju borbu za sudjelovanje u elitnom europskom natjecanju.

Utakmica je završila rezultatom 2:2, nakon što je Dinamo vodio 1:0 i 2:1 i imao još dvije sjajne prilike, no domaćin je oba puta uspio izjednačiti, pri čemu je pogodak za 2:2 zabio u sudačkoj nadoknadi.

Prilikom izvođenja jedanaesteraca Dinamo je slavio sa 6:5, a odluka je pala u sedmoj seriji kada je Boli prebacio cijeli gol. Rumunji su u petoj seriji imali meč loptu kada je Balgradean obranio Gojakov udarac, no Livakvić je spasio Dinamo zaustavivši udarac Golofca.

‘Nismo uspjeli’

Nakon utakmice oglasio se kapetan rumunjske momčadi, Portugalac Camora.

“Bila je to lutrija. Imali smo šanse napraviti više. Njih je na terenu bilo deset, ali mi nismo mogli zabiti gol. To je ukratko to, moramo se srediti za grupe Europa lige. Nemam stvarno riječi za ovu utakmicu. Sad ne možemo više ništa učiniti i nemamo opravdanje za ovakvu utakmicu. Imali smo igrača više i nismo uspjeli doći do pobjede. Nadam se da ćemo igrati doma i ići korak po korak i na kraju uspjeti u Europi”, rekao je Camora za Digisport.

Dinamo je doznao imena mogućih suparnika na ždrijebu u ponedjeljak. Dinamo će i ovoga puta biti nositelj, a mogući suparnici su norveški Molde, danski Midtjylland, mađarski Ferencvaros, ciparska Omonia i bjeloruski Dinamo Brest. Ždrijeb je u ponedjeljak.