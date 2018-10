KAPETAN MODRIH SPUSTIO LOPTU NA ZEMLJU NAKON TRIJUMFA U BRUXELLESU: ‘Sada nas očekuje najteži posao’

Dinamo je odigrao sjajnu utakmicu na gostovanju protiv Anderlechta

Dinamo je danas na teškom gostovanju u Bruxellesu pobijedio Anderlecht sa 2-0 i zadržao stopostotan učinak na početku natjecanja u Europskoj ligi. Nakon utakmice, svoj komentar je iznio i kapetan Modrih, Arijan Ademi.

“Bio je ovo pravi fajt i pobijedili smo zasluženo. Osjetio sam da smo jako dobri”, rekao je Makedonac.

‘Idemo utakmicu po utakmicu’

“Pa ne bi ništa komentirao oko prolaza, idemo utakmicu po utakmicu. Moramo igrati kako smo dosad igrali i neće biti straha. Izgledamo kao prava momčad, pokazujemo pravi gard, to je ono što krasi pravu ekipu. imali smo puno zicera, i dosta nismo iskoristili”, dodao je Ademi.

“Sad nas očekuje najteži posao. Trnava je jako teška ekipa. Očekuje nas tvrda i čvrsta ekipa i moramo se pripremiti na to”, dodao je kapetan.

‘Ovo nam je bio cilj’

Na pobjedu se osvrnuo i strijelac prvog pogotka, Izet Hajrović.

“Vrijedna pobjeda za nas. Imamo šest bodova u dvije utakmice, dobro je krenulo. Prvi smo i to nam je bio cilj. Sretan sam što sam dao tri gola u dva susreta, a to sam dao zahvaljujući cijeloj ekipi. Hvala im. Nije to samo moj uspjeh nego igramo svi jedan za drugog i to se vidi”, rekao je Hajrović.