Također, novi sportski direktor rekao je da je 14 igrača sigurno da će ostati u klubu, a jedan od njih trebao bi biti i mladi Vušković kojeg se ne žele tako brzo odreći

Mijo Caktaš, najbolji strijelac, najbolji igrač i kapetan Hajduka mogao bi već ove zime napustiti Poljud. Rekao je to sam predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić na predstavljanju novog sportskog direktora Mindaugasa Nikoličiusa.

HAJDUKOV DRAGULJ ODLAZI S POLJUDA? Pisalo se da ga želi talijanski velikan; ‘Voljeli bismo ga prodati’

“Razgovarao sam s Caktašem preko praznika. Pitanje je jednostavno, a odgovor složen. Čitam po medijima da pare nisu problem. Nismo se takli para. On bi htio vidjeti moju viziju i misiju. Uz dužno štovanje on je ipak samo igrač. On je može čitati na skupštini. Prijelazni rok počinje 18.1. i traje do 18.2. Imamo 10-15 dana. Tu je novi sportski direktor, on će razgovarati. U ovom trenutku on i menadžer su mi dali do znanja da rade na transferu. To je zasad dovoljno”, rekao je Jakobušić na konferenciji za medije.

Caktaš je bio jedna od rijetkih svijetlih točaka splitskog kluba u posljednjih nekoliko godina. Redovito je na vrhu ljestvice strijelaca Bilih, a prošle je sezone dijelio s Čolakom i Marićem prvo mjesto na HNL ljestvici strijelaca. Caktašu je navodno ponuđeno smanjenje plaće koje će teško prihvatiti.

’14 sigurnih’

Kapetan Hajduka zabio je u 223 nastupa za Hajduk 95 golova, a ove sezone na kontu ima već 11 golova, od čega osam u HNL-u te je na trećem mjestu liste strijelaca na razini lige.

HAJDUK PREDSTAVIO NAJVEĆE POJAČANJE OVE SEZONE, NAJAVLJENA I PROMJENA TRENERA: ‘Drugo ne bi bilo dobro ni za njega ni za klub’

Također, novi sportski direktor rekao je da je 14 igrača sigurno da će ostati u klubu, a jedan od njih trebao bi biti i mladi Vušković kojeg se ne žele tako brzo odreći.

“Što se tiče momčadi, imamo 14 igrača koje vidimo u momčadi, a ostali imaju šest mjeseci da dokažu da su dovoljno dobri. Ako se ne dokažu, imat ćemo na ljeto pola nove momčadi. No u to nismo uračunali i moguće odlaske nekoga iz tih 14”, rekao je Nikoličius.