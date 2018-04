‘Znam što sam sve prošao, to ne bih poželio niti najvećem neprijatelju’, kazao je Ademi

Kapetan Dinama Arijan Ademi se u razgovoru za Goal.com ponovno osvrnuo na doping suspenziju. Reprezentativac Makedonije pao je na doping kontroli nakon pobjede Dinama nad Arsenalom prije dvije i pol godine, te se vratio na teren…

“Uvijek će biti netko tko će sumnjati, ali oni su mi nebitni u životu. Znam što sam sve prošao, to ne bih poželio niti najvećem neprijatelju. Sada je to sve iza mene, trudim se uopće ne razmišljati o tome. Ne, nisam imao od povratka na teren nikakve doping kontrole. Htio bih istaknuti Marija Cvitanovića koji mi je dao priliku nakon ove suspenzije, na taj me način vratio u život. I svakako mu želim puno sreće u nastavku trenerske karijere”, kazao je Arijan Ademi i osvrnuo se na reprezentaciju Makedonije, koju je izabrao umjesto Hrvatske…





“Onog trenutka kada sam prihvatio poziv Makedonije, bio sam svjestan da nikada više neću imati priliku igrati za Hrvatsku. I tako sam si posložio stvari u glavi, pa se ne opterećujem pitanjima ‘što bi bilo kad bi bilo’. Hrvatskoj reprezentaciji u kojoj je puno mojih prijatelja želim pobjedu u svakoj utakmici, osim u onoj koju igra protiv Makedonije.”

Ademi je komentirao to što što se ni jedan drugi klub nije priključio u akciji pomoći igračima Istre 1961 za Božić. Jeste li se još kasnije čuli s igračima Istre, jesu li vam možda poslali kakvu zahvalu, upitao je Ademija poznati nogometni novinar Goal.com-a…

“Dečki su se nam se iskreno zahvalili i na tome je ostalo. Ne znam zašto se drugi nisu priključili, ali nikoga ne treba osuđivati jer svi rade prema vlastitoj savjesti. Znali smo da su u Puli u teškoj situaciji, bližili su se blagdani i reagirali smo ljudski”, istaknuo je Ademi.