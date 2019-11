KAOS U DRAMATIČNOJ UTAKMICI: Stadion Via del Mare svjedočio je pravom ‘kafanskom’ obračunu

Foto: Screenshot: You Tube

SPAL remizirao protiv Genoe, Lecce i Cagliari odigrali 2:2

U 13. kolu nogometnog prvenstva Italije SPAL je u ponedjeljak na svom stadionu protiv Genoe odigrao 1:1. Domaćini su poveli golom Andree Petagne u 55. minuti iz penala, a već u 57. za konačnih 1:1 zabio je Stefano Sturaro.

Lecce i Cagliari odigrali 2:2

Lecce i Cagliari u dramatičnoj utakmici odigrali su 2:2, nakon što su gosti do 83. minute vodili s 2:0. Cagliari je vodio pogocima Joãa Pedra (30pen) i Nainggolana (67).

Cacciatore rukom spriječio udarac ka praznoj mreži i zaradio crveni

No, u 83. minuti branič gostiju Cacciatore je rukom spriječio udarac ka praznoj mreži i zaradio crveni karton, a iz penala je Lapadula smanjio na 1:2. Odmah nakon kaznenog udarca došlo je do udaranja strijelca Lapadule i vratara Olsena, pa je sudac obojici dao crvene kartone. To možete vidjeti u videu dolje.

Cagliari s devet igrača nije izdržao i u sudačkoj nadoknadi je Calderoni izjednačio na 2:2. Hrvatski veznjak Marko Rog je igrao za Cagliari do 87. minute.

REZULTATI:

SPAL – Genoa 1-1 (Andrea Petagna 55-pen/ Stefano Sturaro 57)

Lecce – Cagliari 2-2 (Lapadula 83-pen, Calderoni 90+1/ Pedro 30-pen, Nainggolan 67)