Josep Maria Bartomeu nije više predsjednik Barcelone. Bartomeu i cijeli izvršni odbor Barcelone odstupili su s funkcija nakon što su navijači pokušali pokrenuti peticiju kojom su se protivili njegovom ostanku u klubu. Referendum se trebao održati 1. i 2. studenog.

#Official. ✅

President Josep Maria #Bartomeu and the entire board have resigned. #Barca @SkySport ⚽ pic.twitter.com/ss5m4vHoOv

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) October 27, 2020