KAO IGRAČ CITYJA PRVI PUT NA POLJUDU DAO IZJAVU: Dotaknuo se i komplikacija oko transfera; ‘Inzistirao sam na ostanku u Hajduku…’

‘Inzistirao sam da ostanem u Hajduku’

Talentirani 18-godišnji vezni nogometaš Ante Palaversa u četvrtak je potpisao ugovor s engleskim velikanom Manchester Cityjem. Dobra vijest za trenera Bijelih Oreščanina i sve navijače Hajduka je to što Palaversa ostaje na posudbi na Poljudu do ljeta 2020. godine s klauzulom da ga Manchester City može vratiti s posudbe u siječnju iste godine…

PALAVERSA POTPISAO ZA CITY: Ovo bi mogao biti rekordni transfer na Poljudu; ‘On spaja nogometnu viziju Oreščanina i Guardiole’

Palaversa se iz Engleske vratio na Poljud i odmah prokomentirao svoj transfer, sad kao igrač Građana…

‘Ovo se dogodilo vrlo brzo, sve je ovo dio mene’

“Inzistirao sam da ostanem u Hajduku. Ne bih htio otići nakon pola godine. To je moj životni san i želim ga još godinu dana živjeti. Htio bi se prvo zahvaliti cijelome stožeru Hajduka i svim trenerima koji su me prije vodili. Mislim da je ovo velika stvar za Hajduk. Jedan veliki klub poput Cityja je došao u Hajduk, pogledao je igrača. Ja sam na tome beskrajno zahvalan i u budućnosti ću to moći opravdati. Kao dijete sam prvo htio zaigrati za Hajduka, to mi je bio životni san. Ovo se dogodilo vrlo brzo, sve je ovo dio mene što sam radio i bio ponizan”, rekao je Palaversa, prenosi njegove riječi Dalmatinski portal, a onda se dotaknuo malih komplikacija oko transfera…

‘Dočekao me kapetan Manchester Cityja’

“Normalno da je bilo nervoze, tri dana je trajalo, sve je na kraju dobro završeno. Došli smo prvo na liječnički, na kraju me dočekao kapetan Manchester Cityja. Prvo mi je čestitao i rekao da je on tu sve što bude trebalo. Da se fokusiram samo na nogomet. Mislim da je ovo i prerano, nakon 20 utakmica u Hajduka. Samo rad, rad i ništa drugo”, istaknuo je Palaversa.

Hajduk će za transfer dobiti šest milijuna eura, 4,5 milijuna od transfera i 1,5 milijuna na ime posudbe, ali to možda nije sve, jer bi dio novca splitski klub mogao dobiti i kroz razne bonuse, u slučaju ako zaigra za City, ako bude zabijao itd.

Hajduk ima 10 posto od budućeg transfera?

Vrijedi spomenuti kako u ugovoru navodno stoji i kako bi Hajduk imao 10 posto od budućeg transfera. Kad se sve navedeno zbroji svota od transfera mogla bi biti i preko 9 milijuna eura čime Palaversa postaje najbolji posao u povijesti Hajduka.