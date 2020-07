‘Ne volim te koji su kao veliki i bahati, a onda mi leže na travnjaku po tri minute pri svakom kontaktu’

Srebrni Vatreni Ante Rebić sinoć je u Genoi, u dvoboju 37. kola Serie A između Sampdorije i Milana, sudjelovao u sukobu s Ramireza u šestoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena kada su se prvo porječkali, a potom krenuli naguravati.

Odgurnuo protivnika i dobio žuti

Rebić je, čini se, malo odgurnuo protivnika, koji je pao na travnjak, za što je dobio žuti karton pa se sukob nastavio na putu do svlačionica. OVDJE možete vidjeti tu situaciju s terena…

Primijetio je to Pioli pa odmah iz igre izvadio Rebića te uveo Rafaela Leoa…

Uz to, Ranieri je iz igre izvukao Ramireza te je uveo Maronija koji je kasnije promašio penal kod 3:0 za Rossonere.

“Ne volim te koji su kao veliki i bahati, a onda mi leže na travnjaku po tri minute pri svakom kontaktu. I Ibra je također primio dosta batina, ali odmah se pridigao s travnjaka i išao dalje. Nije plakao. Ovi ostali jako puno plaču”, Rebićeve su riječi koje stoje uz video sukoba koji je osvanuo i na društvenim mrežama…

‘Glavni protagonisti sukoba na travnjaku’

“Rebić i Ramirez bili su glavni protagonisti sukoba na travnjaku, koji je doveo do toga da je Hrvat dobio žuti. No, Ramirez mu nije ostao dužan, pa je na poluvremenu jasno Rebiću dao do znanja što ga čega po povratku na travnjak. Uz teške tonove i razne prijetnje rasprava između Rebića i Ramireza se nastavila dok su momčadi odlazile na odmor. Kao izravna posljedica toga dogodilo se da su Pioli i Ranieri izvadili obojicu iz igre”, prenosi Calciomercato pisanja uglednog Sky Sporta.

Nogometaši Milana slavili su sa 4:1 (1:0) na gostovanju kod Sampdorije, čime je milanska momčad osigurala nedostižna četiri boda prednosti pred Napolijem u borbi za plasman u kvalifikacije Europske lige.

Rebić briljantno prošao i asistirao Ibri za 1:0

Milan je poveo već u 4. minuti kad je hrvatski reprezentativac Ante Rebić briljantno prošao po lijevoj strani, ubacio na vrh peterca, gdje je bio Zlatan Ibrahimović i glavom poslao loptu u mrežu. Milanezi su pobjedu potvrdili s dva gola u razmaku od četiri minute. U 54. minuti je Ibrahimović asistirao za Calhanoglua, a četiri minute poslije su zamijenili uloge kod trećeg pogotka.

Sampdoria je u 78. minuti propustila kazneni udarac, ali u 87. minuti je Askildsen pogodio dalekometnim projektilom za 1:3. Konačnih 1:4 u drugoj minuti sučevog dodatka postavio je Leao, koji je na poluvremenu zamijenio Antu Rebića.

Italija – 37. kolo

Cagliari – Juventus 2-0 (Gagliano 8, Simeone 45+2)

Fiorentina – Bologna 4-0 (Chiesa 48, 54, 89, Milenković 74)

Torino – Roma 2-3 (Berenguer 14, Singo 66 / Džeko 16, Smalling 23, Diawara 61-11m)

Lazio – Brescia 2-0 (Correa 17, Immobile 83)

Sampdoria – Milan 1-4 (Ibrahimović 4, 58, Calhanoglu 54, Leao 90+2 / Askildsen 87)

Sassuolo – Genoa 5-0 (Traore 26, Berardi 39, Caputo 66, 77, Raspadori 74)

Udinese – Lecce 1-2 (Samir 36 / Mancosu 40-11m, Lapadula 81)

Verona – SPAL 3-0 (Di Carmine 7, 11, Faraoni 47)

Odigrano u utorak:

Inter – Napoli 2-0

Parma – Atalanta 1-2