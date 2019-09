KAMERA UHVATILA RAKITIĆA NA TRIBINAMA CAMP NOUA: Ova bi vas slika Vatrenog mogla itekako rastužiti

Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić nije konkurirao za sastav Barcelone na ovoj utakmici

Barcelona je u utorak u šestom kolu španjolskog nogometnog prvenstva na Camp Nou uz podosta muke svladala Villarreal s 2:1.

Treću ovosezonsku pobjedu branitelju naslova španjolskog prvaka donijeli su Francuz Antoine Griezmann i Brazilac Arthur. Griezmann je u 6. minuti postigao pogodak glavom na ubačaj Lea Messija, koji je odigrao samo prvo poluvrijeme. U 15. minuti je Arthur snažnim udarcem s više od 25 metara pogodio desni gornji kut gostujućih vrata za 2-0.

Santi Cazorla je u 44. minuti sa slične udaljenosti poslao loptu pod gredu i svladao Ter Stegena za konačnih 2-1. Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić nije konkurirao za sastav Barcelone na ovoj utakmici. Tužna je to priča s Rakitićem koji je do jučer bio standardni član prve postave Barcelone, a danas je eto na margini. Da mu zaista nije svejedno i da mu nedostaje prijašnji status, vidjelo se nedavno kada je zbog nesređene situacije u klubu morao odbiti poziv u reprezentaciju. A sada ga je na utakmici s Villarrealom uhvatila kamera i to s poprilično tužnim izrazom lica.

Rakitic no merece este trato.

¿Qué su ciclo puede haber acabado? Sí.

¿Que se ha comportado como un profesional siempre? Sí.

¿Que la rubia de atrás está muy buena? Efectivamente pic.twitter.com/dKd5dQPsTW — YUSEP MERENGOL (@yusepmerengol) September 25, 2019

Rakitić gotovo sigurno neće dobivati previše prilika ove sezone, a trener Ernesto Valverde to je objasnio ovako: “Stvar je u tome što imam puno igrača na sredini terena. Velika je konkurencija”.