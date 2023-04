Nakon što je Dinamo u subotu pobijedio Slaven Belupo s uvjerljivih 4-0, njihov prvi pratitelj Hajduk dan kasnije izgubio je na Rujevici od Rijeke 2-0. Tako su sedam kola prije kraja Plavi na plus 12 u odnosu na najvećeg rivala. Bijeli samo 'čudom' mogu do naslova, pa već mogu početi kalkulacije kada bi Dinamo i službeno mogao osigurati novi naslov. To se sigurno neće dogoditi u sljedećem kolu, no zato bi Plavi mogli slaviti naslov već nakon 31. kola. To će se dogoditi u slučaju da Hajduk izgubi ili remizira u utakmicama protiv Varaždina i Gorice, a Dinamo slavi u oba svoja dvoboja - protiv Istre i Varaždina. Plavi bi tako uoči posljednjih pet kola i gostovanja na Poljudu imali najmanje nedostižnih 16 bodova prednosti. U slučaju da obje momčadi slave u sljedeća dva kola, Dinamo bi naslov mogao osigurati u Splitu i za to bi im bio dovoljan remi jer imaju bolji međusobni omjer.