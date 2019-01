KALINIĆEVA ODLUKA NA LISTI NAJVEĆIH POGREŠAKA: Mogao je zaraditi oko 350 milijuna kuna, a danas…

Klubu se nudilo 40 milijuna eura, njemu 48

Navodeći da je u današnjem nogometu vrlo teško donijeti ispravnu odluku violanews.com donosi popis nogometaša koji su pogriješili u svojim izborima, a u njih uvrštava i bivšeg napadača hrvatske nogometne reprezentacije Nikolu Kalinića.

Tianjin ga je baš želio

Podsjeća se tako da je Kalinić imao na stolu ponudu kineskog kluba koji ga je želio vezati četverogodišnjom suradnjom i za vjernost ga nagraditi s 48 milijuna eura (oko 356 milijuna kuna). Njegovo ‘ne’ iz zime 2017. godine i danas odjekuje u ušima mnogih s time da je, navodi izvor, transfer bio na pragu realizacije.

Tainjin je bio široke ruke, za Kalinića je pripremio bogatstvo, a Fiorentina, njegov tadašnji klub, trebala je za transfer dobiti 40 milijuna eura. Hrvatski napadač je odbio ponudu, vjerovalo se i kako bi ostao blizu očiju tadašnjeg izbornika hrvatske nogometne reprezentacije i u fokusu priprema za Svjetsko prvenstvo. S kojeg je otišao na svima znan način…

Promijenio nekoliko boja

“Bio je veliki pritisak ovih dana da me se proda, osjećao sam se kao da me guraju u Kinu. Ne klub, nego novinari i uopće javnost, koji su napravili takvu atmosferu. Kao da su me se htjeli riješiti. Ja niti u jednom trenutku nikome nisam rekao da bih rado otišao. Jasno je da sam malo razmislio kad sam vidio ponudu, međutim nisam se u niti jednom trenutku opredijelio za Kinu”, kazao je tih siječanjskih dana prije dvije godine Kalinić.

Neki su to protumačili kao odluku donesenu srcem, odnosno njegovu želju da ostane u Fiorentini. Već sljedećeg ljeta postao je Milanov nogometaš, a godinu dana kasnije preselio je u Atletico Madrid. Sad ga se već iseljava iz tog kluba, navodno u korist Monaca…