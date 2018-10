KALINIĆ O UŽASU KOJI OČEKUJE VATRENE: ‘Takve utakmice su križ za sve nas na terenu’

‘Previše sam toga prošao u životu da ne bih znao kakva je sudbina golmana’

Ne izgleda to baš najbolje kad se svede samo na brojke, a one jasno poručuju da je Lovre Kalinić, prva opcija izbornika Zlatka Dalića na mjestu vratara hrvatske nogometne reprezentacije, primio čak dvanaest pogodaka u posljednje tri utakmice. Pojednostavljeno i stavljeno u prosjek, četiri lopte u svoju mrežu pušta kroz 90 minuta.

Najviše golova, njih čak šest, zabili su mu igrači španjolske reprezentacije u nedavnom ogledu izabranih vrsta, potom je dva primio od St. Truidena, a onda i četiri od Club Bruggea braneći vrata svog Genta. Podsjeća se na to u tekstu kojeg objavljuju Sportske novosti i koji je očito vođen prije susreta protiv Antwerpa kad je Kalinić dvaput bio prisiljen vaditi loptu smještenu iza sebe. Vatreni uskoro igraju protiv Engleske u Ligi nacija te je pitanje o zabrinutosti zbog forme bilo logično…

Vjeruje u sebe

“Previše sam toga prošao u životu da ne bih znao kakva je sudbina golmana. Golman je na vratima samo zadnji u nizu, tako da u mnogome ovisiš o igračima ispred tebe. Kada se poklopi niz loših detalja – a to se dogodilo i Hrvatskoj i Gentu – onda izbrojiš 12 golova u svojoj mreži. Stoga za mene postoji samo ona davno izrečena poslovica u kojoj se kaže ‘ostani ponizan u pobjedi i ne daj se poniziti u porazu’. I nemam doista nikakvu potrebu razbijati glavu zbog toga, jer znam da je u pitanju samo loše razdoblje i da će stvari na kraju sjesti tamo gdje im je mjesto. Osobno u sebe i dalje imam puno povjerenje, jer znam koliko vrijedim i koliko mogu”, poručuje Kalinić svjestan svojih kvaliteta.

Potom se još jednom okreće onoj ružnoj ‘šestici’ iz utakmice sa Španjolskom.

“Mi smo u prvih 20 minuta izgledali odlično, maksimalno agresivno, nizali smo šanse, ali smo sve to promašili. Kako je njima prvi udarac ušao, tako im je počelo ulaziti valjda sve što su zamislili. Uz činjenicu da su oni stvarno sjajna momčad. S druge strane mi smo potonuli, nije baš da je to uobičajeno, ali dogodi se, dogodilo se i većima od nas. Hvala Bogu, šteta nije velika, a imamo i puno i utakmica i vremena to ispraviti. Evo, Engleska je samo prva u nizu.”

Naviknut na prazne tribine

Bit će to druga utakmica za Kalinića u ulozi prvog golmana reprezentacije nakon oproštaja Danijela Subašića. Prva je bila takva kakva jest, a, priznanje čuvar mreže Vatrenih, razloge tako visokog poraza, uz kvalitetu suparnika, treba pronaći i u činjenici da nitko od reprezentativaca zapravo nije prošao priprema kako je trebao, što se i osjetilo u njihovoj igri.

Engleska bi trebala ponuditi drugačiju sliku. Doduše, svjedočit će njoj tek publika pred ekranima jer Hrvatska taj susret igra pred praznim tribinama.

“To je užas, ne mogu vam reći kako je teško igrati takve utakmice. Prošao sam to u reprezentaciji protiv Turske u Zagrebu, a i jedno tri, četiri puta kao golman Hajduka. Nije da nemam iskustva, ha-ha… Ma šalu na stranu, takve utakmice su veliki križ za sve nas na terenu, ali to ne smije utjecati na našu izvedbu. Englesku moramo pobijediti, najprije zato što igramo za Hrvatsku i uvijek idemo po pobjedu, zatim zato što je Engleska velika reprezentacija, a takve je neopisivi gušt pobijediti. A na koncu i da speremo gorak okus koji je ostao nakon Španjolske.”

Nema skrivanja

Engleska je, tvrdi, suparnik kojem se baš raduje. Lakše ne traži.

“Zašto? Meni je baš odlično to što igramo protiv moćnih selekcija i što su one maksimalno napaljene protiv nas, jer vidjeli ste kako su letjeli Španjolci, a ništa manje ne očekujem ni od Engleza koje smo izbacili u polufinalu SP-a. To su utakmice u kojima nema skrivanja i ako ih hoćeš dobiti izvoli se nametnuti na terenu. Katkad to može biti nezgodno, ali nema boljeg načina da svatko od nas napreduje”, poručuje Kalinić.