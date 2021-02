KAKVE SU ŠANSE DINAMOVCIMA PROTIV NEUGODNIH RUSA? Kladionice imaju zanimljiva predviđanja za ogled ‘modrih’ s Krasnodarom

Kladionice pak ukupno gledajući daju veće šanse Dinamu na prolaza u osminu finala nego Rusima

Nogometaši zagrebačkog Dinama u četvrtak u 18:55 igraju najvažniju utakmicu ovog dijela sezone. U prvoj utakmici šesnaestine finala Europa lige sudaraju se s neugodnim Krasnodarom i u prvom će ogledu igrati u gostima.

Trener Zoran Mamić za ovu utakmicu ne može računati na desnog beka, iranskog reprezentativca Sadegha Moharramija, a upitan je bio i vratar Dominik Livaković, ali on se srećom oporavio od lakše ozlijede.

No, zanimljivo je kako je u prvom ogledu ovih dvaju ekipa, prema kladionicama, favorit upravo ruska momčad. U domaćim kladionicama tečaj na pobjedu Krasnodara kretao se od 2.15 do 2.25, a u inozemnim od 2.10 do 2.31. Na pobjedu Dinama koeficijent je bio u domaćima od 3.10 do čak 3.70, a u stranima od 2.98 do 3:68.

No, kladionice pak ukupno gledajući daju veće šanse Dinamu na prolaza u osminu finala nego Rusima. Na plasman u sljedeću fazu koeficijent na Dinamo je 1.67 do 1.87, a na prolaz Krasnodara je od 1.87 do 2.15. Sve u svemu, ne izgleda to tako loše za Dinamo.

[PROMO] Najbolje koeficijente i 100% bonusa na uplate do 1000 kuna potražite u kladionici Germania.