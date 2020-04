KAKVA KRIZA, KORONA I REZOVI: Barcelona priprema megatrasnfer. Daju 150 milijuna eura i drugu zvijezdu kluba za novo pojačanje

Katalonci već sada planiraju prvi i vjerojatno najveći posao ovoga ljeta

Nogometni svijet trenutno se bavi, uglavnom, planovima kako što lakše i bezbolnije prebroditi krizu nastalu globalnom pandemijom kotonavirusa. Zbog opake bolesti paralizirana je cijela Europa pa i ostatak svijeta, nogomet se više ne igra, otkazuju se natjecanja, suspendirane su lige, a o transferima se za sada ne razmišlja. Osim u Barceloni.

Naime, Katalonci, koji su već skresali plaće i otpustili dio djelatnika, već sada planiraju prvi i vjerojatno najveći posao ovoga ljeta. Plan im je vratiti na Camp Nou Neymara, tri godine nakon što je napustio kluba za rekordnih 222 milijuna eura.

Velika razmjena

Navodno je glavna zvijezda kluba Lionel Messi rekao upravi da se Neymar mora dovesti pod svaku cijenu, a njemu je dosta teško reći “ne”. Međutim, PSG ne želi pustiti svog najjačeg igrača za cijenu manju od 250 milijuna eura i tu za Barcelonu nastaje problem jer toliki novac ipak nemaju zbog toga što su proteklih sezona suludo trošili novac na pojačanja poput Coutinha i Dembelea, a ovi su se pokazali promašajima.

No, zbog toga su spremni ponuditi Parižanima veliku razmjenu i jednog od svojih najboljih i najvrijednijih igrača Antoinea Griezmanna. Griezmann je druga najveća zvijezda kluba i vrijedi oko sto milijuna eura, a uz to bi PSG-u dali i 150 milijuna eura i tako bi se došlo do cifre od 250 milijuna eura. Barcelona je ovakvu razmjenu imala u planu i prošloga ljeta, ali posao je tada propao. No, sada će možda imati više sreće.