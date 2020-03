KAKVA JE STVARNO SITUACIJA S NASTUPOM NAŠIH ‘TALIJANA’ U DOHI? Jedna stvar je zabrinjavajuća, ali čeka se konačna katarska odluka

Svi putnici koji u Katar slijeću iz Italije, ili su u zadnja dva tjedna boravili u Italiji, moraju ići u karantenu 14 dana

Situacija s koronavirusom prijeti planovima izborniku Zlatku Daliću i njegovom stručnom stožeru. No, u reprezentaciji se ponašaju kao da je normalna situacija, da su normalne okolnosti, pa je u tom “duhu” i rađen popis igrača. Epidemija koronavirusa, koji je dosad usmrtio više od 3.600 ljudi, utjecao je na otkazivanje, odgađanja ili mijenjanje brojnih sportskih priredbi diljem svijeta. Prema posljednjim informacijama nogometni turnir “Qatar Airways” u Dohi koji je na rasporedu od 26. do 30. ožujka, a na kojem će nastupiti i hrvatska reprezentacija i odigrati utakmice s Švicarskom i Portugalom, za sada nije pod upitnikom…

Vladaju posebne mjere

No, vladaju posebne mjere i izbornik je većem broju igrača dao pretpozive, da u stožeru i reprezentaciji budu spremni ako bi se što dogodilo. Naime, trenutna situacija je ovakva: Svi putnici koji u Katar slijeću iz Italije, ili su u zadnja dva tjedna boravili u Italiji, moraju ići u karantenu 14 dana, neovisno o tome koje im je zanimanje i što radili u Italiji. Tu nema iznimke ni za koga, pa tako ni za sportaše.

E sad, budući da je jasno da nogometni profesionalci ne mogu u izolaciju čak i da žele jer, osim što moraju trenirati i igrati utakmice, ne stignu odraditi karantenu, jer bi u tom slučaju u Katar trebali otići već danas, postavlja se pitanje hoće li možda Katarani ipak napraviti iznimku i dopustiti nogometašima Hrvatske, Portugala, Belgije i Švicarske koji igraju u Serie A ulazak u Dohu bez karantene, a među njima je i najveća zvijezda turnira Cristiano Ronaldo, ili će ostati čvrsti da nema prolaza ni za koga tko je bio u Italiji te će se nacionalne vrste morati posegnuti za njihovim alternativama?

Katarani dali milijune kako bi doveli na turnir Belgiju i Cristiana Ronalda

Za sad se to ne zna, ali ono što se zna da su Katarani dali milijune kako bi doveli na turnir Belgiju za koju na turniru na kraju neće igrati ozlijeđeni Eden Hazard, a sad im prijeti nedolazak i Ronalda te ostalih zvijezda, koji kruh zarađuju igrajući u najvećem europskom žarištu koronavirusa, što znači i manju ukupnu zaradu.

Ljudi koji financiraju i organiziraju jaki i milijunski turnir Qatar Airways sigurno ne žele gubitke, ali ne žele niti da budu odgovorni za zdravlje ljudi i širenje virusa. Mjere opreza koje vladaju u čitavom svijetu moraju se poštovati, iako, teoretski, postoji fleksibilnost u ovom slučaju. No, takvo što je manje vjerojatno. Kako bilo, Katarani će uskoro morati prelomiti i dati definitivna pravila pod kojima se može nastupiti na turniru. Čeka se, stoga, njihova službena odluka.

Pašalić, Brozović i Rebić najugroženiji

Brozović, Pašalić i Rebić igraju u Lombardiji koju je talijanska vlada pretvorila u veliku karantenu zbog rastućeg problema s epidemijom koronavirusa, a tu je i Milan Badelj koji igra u Serie A, kao i Marko Rog koji je dobio pretpoziv, a koji nastupa u dresu Cagliarija, pa postoji ozbiljna vjerojatnost da oni neće moći put Katara.

Dalić je stalnom kontaktu sa svim igračima, pa tako i našim “Talijanima”. Stalno je zvao spomenute nogometaše da vidi kakva je situacija, često je zvao i Roga. Gotovo se na dnevnoj bazi čuje s reprezentativcima i zna kakva je situacija s njima, a oni su, kako kaže – spremni! No, generalna situacija, i u Italiji i u Kataru sa mjerama opreza se iz dana u dan mijenjaju, ali u reprezentaciji se nadaju najboljem.

Otkaz bi bio loša vijest iz više aspekata

Budući da su to jedine prijateljske utakmice Vatrenih uoči priprema za Euro, otkaz bi bio loša vijest iz više aspekata. Prvo, izgubili bi na pripremi. Dalić stalno naglašava kako želi da Hrvatska igra što jače pripremne utakmice, a turnir na kojem nastupaju reprezentacije iz TOP 12 svijeta. Portugal i Švicarska reprezentacije su koje bi mogle dati odgovor gdje smo u ovom trenutku, nešto više od tri mjeseca prije početka Eura, a alternative za njih trenutno nisu poznate.

HNS bi bio na gubitku

Uz spomenuto, HNS bi također bio na gubitku. Ugovor o nastupu u Dohi najunosniji u povijesti Saveza za prijateljske susrete. Naime, za dva susreta na Bliskom istoku HNS treba dobiti čak 925 tisuća eura. Nitko još do sad nije HNS-u toliko platio za nastup na turniru. Samo za usporedbu, u ožujku 2018. Hrvatska je nastupila na američkoj turneji u Miamiju i Dallasu. Igrali su Vatreni s Peruom i Meksikom, a za to je Savez dobio pola milijuna dolara. No, na kraju je Savez morao platiti kaznu zato što Luke Modrića nije bilo u drugoj utakmici protiv Meksika.