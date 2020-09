KAKVA BI MOGLA BITI MESSIJEVA BUDUĆNOST? City ima plan za najboljeg igrača svijeta. Platit će ga 500 milijuna eura i onda proslijediti

Guadiola je već navodno pričao s Messijem i posao bi se, kako tvrdi Sport, trebao uskoro realizirati

Čudo bi se valjda moralo dogoditi da nakon svega najbolji igrač svijeta Lionel Messi ipak ostane vjerni vojnik Barcelone. Nije se pojavio na prvom ovosezonskom treningu, a prije toga je faksom obavijestio Upravu da tamo više ne želi igrati.

Klub se ne može pomiriti s time da Messi odlazi, ne mogu niti navijači, pa su mu zbog toga odlučili dodatno otežati tako što ga neće pustiti ispod cifre dogovorene odštetnom klauzulom koja iznosi 700 milijuna eura.

Messi pak tvrdi da u ugovoru ima klauzulu jednostranog raskida ugovora, a u klubu tvrde da je ta opcije vrijedila samo do lipnja, dok Argentinčevi odvjetnici tvrde da zbog koronaprekida i prolongiranja sezone, ona ipak vrijedi do rujna.

Plan za Messija

Bilo kako bilo, čini se da bi u ovom slučaju “pobijediti” ipak mogla Barcelona, što znači da će tko god dođe po Messija, morati izdvojiti ogroman novac. Ovih 700 milijuna eura će teško dobiti jer toliko ga ne može platiti niti jedan klub na svijetu, ali ako bi se cifra barem malo umanjila, mogao bi se isprsiti Manchester City.

Naime, španjolski list Sport tvrdi kako City ima dobar plan za Messija i to ne samo kratkoročni već dugoročni. Kako navode, planiraju ga platiti 500 milijuna eura i potpisati na čak pet godina. Prvo će ga spojiti s njegovim nogometnim ocem Pepom Guardiolom s kojim je sjajno surađivao u Barceloni, ali nakon nekog vremena planiraju ga poslati u MLS u New York City, partnerski klub Man. Cityja. A uz sve to planiraju Messiju ponuditi i ulogu ambasadora City Football Groupa, tvrtke u vlasništvu Arapa koji drže nekoliko velikih svjetskih klubova, uključujući Manchester City i NYC.

Guadiola je već navodno pričao s Messijem i posao bi se, kako tvrdi Sport, trebao uskoro realizirati.