KAKO SU SAMO BAHATI I BEZOBRAZNI: Pogledajte što navijači Manchester Cityja pišu o Dinamu, Boysi će poludjeti

Aktualni prvak Hrvatske, Dinamo, susreće se s prvakom Engleske, Manchester Cityjem u utorak u 21 sat na Etihadu. Bit će to prava borba Davida i Golijata, ali Dinamo će imati i dodatni vjetar u leđa jer stiže oko 1300 Bad Blue Boysa, dok se s druge, Cityjeve, strane ne očekuje pretjerano veliki odziv.

Navijači Dinama nadaju se pobjedi posebice nakon 4:0 pobjede nad favoriziranom Atalantom u prvom kolu. No, Cityjevi navijači prilično su bezobrazni, podcjenjuju i smatraju Dinamo laganim protivnikom kojeg će njihova momčad samo tako pregaziti. Činjenica jest, City je ogroman favorit što govore i kladionice koje im daju koeficijent od tek 1,10, ali Dinamo je izuzetno konkurentna momčad koju vodi pronicljivi i maštoviti trener Nenad Bjelica, a ne zaboravimo da Zagrepčani u ekipi imaju igrače koji su potencijalna svjetska klasa.

Sprdanje s Dinamom

Međutim, navijače Cityja to niti ne zanima, oni se raspravljaju o tome hoće li ovo biti njihova sezona u Ligi prvaka, dio njih oplakuje ozljedu Kevina De Bruynea, dio njih lamentira treba li Pep Guardiola poslati na Dinamo pričuvne igrače, a postoji i onaj ogranak navijača koji se izruguje Dinamu.

“Ha ha ha, kupite kokice, bit će to još jedna 8:0 izvedba”, “U utorak navečer nećete biti sigurni igra li to prvak Hrvatske ili neka momčad iz četvrte lige”, “Bit će to rezultat kao u kriketu”, samo su neki od komentara.

Hahah make sure to buy popo corn because we gon give them another 8-0 performance — Abel Ndza (@NdzaAbel) September 30, 2019

Tuesday night, you won’t be sure if it’s the croatian « champs » who’re playing or a just a fourth division team😂😂 — Dark knight☠🖤🦇 (@nour_yasine) September 30, 2019

I see another cricket scoreline — de_guzman keith (@keith_brendane) September 30, 2019

