KAKO SU MODRIĆ I ZIDANE SPRIJEČILI KAOS U REALU: Trebala je izbiti velika pobuna, a onda su uletjeli ‘senatori’

Financijska kriza uzrokovana kotonavirusom baš je gadno pogodila nogometni svijet. Među prvima koji su uveli drastične rezove bili su Barcelona i Atletico Madrid, a kasnije se diljem Europe prihvatila ideja o smanjenju plaća igračima pa čak i otpuštanju dijela klupskog osoblja.

No, Real se sve do srijede odupirao svim mjerama štednje, no onda su čak i dobrostojeći Madriđani morali popustiti. No, njihovi rezovi nisu bili niti približno drastično kao oni, recimo, Barcelonini koja je pak skresala primanja svima za 70 posto.

Realovi igrači pristali su na smanjenje od tek deset posto, ali uz šansu da se umanje i za 20 posto ako će za to biti potrebe. No, španjolski mediji pišu da većih rezova od tih neće biti. S igračima je, kako pišu, pregovarao generalni direktor Jose Angel Sanzchez, a zaključak je bio da se mora uštedjeti sto milijuna eura ako se sezona ne nastavi uskoro, i oko 50 milijuna eura ako se nastavi uskoro.

Modrić i Zidane spasili stvar

Plan uštede prvo je predstavljen kapetanu Sergiju Ramosu, a onda je on to trebao reći ostalim igračima kako bi se dogovorili kako dalje. E sada, Marca piše kako je zbog toga izbila pobuna jer su igrači htjeli samo pet posto manju plaću, a među najglasnijima bio je Toni Kroos, koji je čini se vođa pobunjenika.

“Protiv sam smanjenja plaća nogometašima zbog korona-krize. Mislim da svi trebamo dobiti puni iznos plaće i onda sami odlučiti kome donirati od onih kojima je pomoć potrebna. Smanjenje plaća, onako kao što su učinili igrači Barcelone, beskorisno je. To je donacija klubu čiji si igrač, a ne bolesnima ili unesrećenima zbog koronavirusa”, rekao je Toni Kroos.

Međutim, Marca piše kako su Ramosu u pomoć pristigli Luka Modrić i Zinedine Zidane. Njih su trojica na kraju uspjeli pridobiti mlade igrače da pristanu na deset posto manje primanja i plan Reala je na koncu uspio, bez pobune, dakako.