KAKO SE NJEMU TO MOŽE DOGODITI? Riberyju prijeti teška kazna, dobio crveni u tunelu, a pogledajte zbog kakve gluposti

Cijeli su incident uhvatile kamere

Fiorentina je u devetom kolu Serie A izgubila od Lazija s 2:1 i to u poprilično ludoj utakmici. Lazio je poveo u 22. minuti nakon sjajne kontre koju je u pogodak pretvorio Joaquin Correa na asistenciju Cira Immobilea, no samo pet minuta kasnije Fiorentina je izjednačila, također nakon kontre, a strijelac je bio Federico Chiesa na asistenciju Francka Riberyja.

Gosti su stigli do pobjede u 88. minuti golom Immobilea, a u posljednjim trenucima susreta Felipe Caicedo nije realizirao kazneni udarac za goste, njegov udarac obranio je Bartolomiej Dragovski. Međutim, osim što su ostali bez bodova, Firentinci su ostali i bez ključnog igrača, Francka Riberyja i to na poprilično besmislen način.

Naguravao suca

Naime, Ribery, koji je izašao iz igre u 75. minuti, bio je bijesan na suce. Nakon konačnog sučevog zvižduka, Ribery se s klupe sletio na teren i osjetio je silnu potrebu obračunati se s linijskim sucem te mu je krenuo žestoko prigovarati. Već sam takav čin kažnjiv je barem žutim kartonom, a po novim pravilima, i crvenim, no, Ribery, inače prekaljeni nogometaš s bogatom i trofejnom karijerom, krenuo se naguravati sa sucem. Dva je puta gurnuo suca i zbog toga je dobio crveni karton i to u tunelu do svlačionice.

Cijeli su incident uhvatile kamere i nema dvojbe kako će Francuz zbog ovoga biti drastično kažnjen. Zbog crvenog sigurno neće igrati sljedeću utakmicu, ali zbog ovog naguravanja sa sucem mogao bi dobiti još i više.

Snimku pogledajte OVDJE.