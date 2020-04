KAKO SE I ZAŠTO RASPAO TALIJANSKI GIGANT MILAN? Bivši direktor progovorio o svemu – ‘Nemojmo se praviti blesavi’

Berlusconi je 2017. godine prodao klub kineskim investitorima, a te je godine klub napustio i Galliani

Sve do prije nekoliko godina AC Milan je bio jedan od najjačih klubova u Europi, a tada su na čelu “crveno-crnih” bili Silvio Berlusconi i Adriano Galliani. U Milanu su igrale mahom najveće svjetske zvijezde, poput Ronalda, Ronaldinha, Kake, Ševčenka, Beckhama, Bobana, Maldinija , osvajala se Liga prvaka, dominiralo se u Serie A, ali onda su se stvari naglo promijenile.

Međutim u jednom periodu njihove vladavine, klub se počeo raspadati, a sada je Galliani u razgovoru za Top Calcio 24 otkrio i zašto. “Nemojmo se praviti blesavi, Milan se urušio nakon prodaje velikih zvijezda”, rekao je Galliani mislieći pritom na 2012. godinu kada su ostali bez Zlatana Ibrahimovića i Thiaga Silve koji su otišli u PSG.

“Osvojili smo Scudetto u sezoni 2010./2011. i bili jako blizu iduće sezone, ali smo ostali bez trofeja u završnici prvenstva. Bila je to naša greška jer smo željeli osvojiti i Kup Italije i tako previše opteretili Thiaga Silvu. Da on nije igrao u polufinalu, sve je moglo biti drugačije. Sanjao sam da dovedemo Carlosa Teveza, a da smo njega doveli, bili bismo prvaci i 2012. Sanjao sam o napadačkom tandemu Ibrahimović – Tevez, ali to je nogomet, nije se ostvarilo”, rekao je Galliani.

Berlusconi je 2017. godine prodao klub kineskim investitorima, a te je godine klub napustio i Galliani, a klub se oda tada samo još dublje zakopava.