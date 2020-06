“Ovo je moj klub. Kad uđem na taj stadion, prisjetim se svega što sam prošao, zvao se on Varaždin ili Varteks, meni svejedno“, rekao nam je Toplak

Kad momčad koja se bori za opstanak u ligi dolazi na Poljud, od Hajduka se očekuje da tu pokupi lagana tri boda. No Samira Toplaka i njegove Varaždince sinoć se puno toga pitalo jer je Hajduk već nakon početnih 45 minuta bio potopljen.

Uspjeli su se Tudorovi momci koliko-toliko pribrati nakon što su izašli iz svlačionice, no bilo je premalo vremena i mjesta za vađenje iz crne rupe u koju su bijelu momčad poslali Varaždinci.

Iako se nakon ovakvih utakmica pretežno pozornost usmjerava na kritike Hajduka, mora se čestitati Varaždinu koji je u utakmicu ušao s jasnim planom igre koji je na kraju uspio.

“Ključno mi je bilo samopouzdanje mojih igrača. Bili smo uvjereni da se možemo nadigravati i zato smo se odlučili tako igrati. Da smo se branili cijelu utakmicu, sve bi bilo uzalud“, rekao nam je Toplak te objasnio da je ovakav rezultat daleko od slučajnosti te da se momčad za ovakve utakmice već dugo sprema.

“Bili smo spremni na ovakav sustav igre Hajduka. Oni tako igraju još od priprema. Moram priznati da me iznenadio ljevak na desnoj strani, ali dobro smo na to izreagirali i prilagodili se“, rekao je Toplak.

Lokomotiva najkonstantnija

Osvrnuo se i na borbu za Europu odnosno za opstanak u Prvoj HNL.

“U oba će slučaja presuditi detalji jer su obje utrke jako napete. Meni Lokomotiva trenutno izgleda nekako najkonstantnije, ali ne bih sad nikoga izdvajao. Sve je moguće, Hajduk također ima kvalitetu dovoljnu da bi bio na drugom mjestu“, rekao nam je Toplak.

Iako je navijačima dozvoljeno ići na tribine, Poljud je jučer opet zjapio prazan. Toplak je priznao da im je to bio veliki plus u utakmici s Hajdukom. No nije svagdje bilo mirno. Trener Lokomotive Goran Tomić požalio se danas da nikad nije čuo vrijeđanja kao sinoć na Rujevici. Toplak se složio s njim.

“Istina je, nigdje vas ne vrijeđaju toliko kao na Rujevici. Radi se tu od dvije-tri osobe koje konstantno dobacuju uvrede. Grozno je to, ali neka viču što hoće, platili su kartu“, rekao je Toplak.

Na putu prema gore

Pitali smo ga i kako se nosi s očekivanjima koja su postavljena pred njega. Varaždin je njegov grad, a znamo svi da se uvijek najteže dokazati u svom gradu.

“Kad sam dobio ponudu Varaždina, emocije su radile, nešto mi je govorilo da moram to prihvatiti iako sam siguran da većina trenera ne bi išla prihvatiti takvu ponudu. Bili smo pet bodova iza Intera kad sam stigao, a sad smo četiri boda iznad njih, to vam dovoljno govori“, rekao nam je Toplak.

Ugovor s Varaždinom ima do kraja ove sezone, a o sljedećoj još uvijek ne razmišlja. Kako kaže, najprije treba odraditi posao i ostati u ligi.

“Ovo je moj klub. Kad uđem na taj stadion, prisjetim se svega što sam prošao, zvao se on Varaždin ili Varteks, meni svejedno“, zaključio je razgovor Toplak.