View this post on Instagram

Diego Maradona godinama je druge igrače na nogometnim terenima "pravio majmunima", sve dok nije zaigrao protiv Roberta Prosinečkog u susretu Seville i Real Madrida, koji je onda velikog Diega "napravio majmunom". Uostalom, pogledajte u video prilogu… Veliki 💛 i Mali 💚