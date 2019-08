KAKO JE OVO UOPĆE MOGUĆE? Slavni Nizozemac završio karijeru prije dva tjedna i već se u potpunosti izobličio

Slavni, a sada već bivši, nizozemski nogometaš Wesley Sneijder, umirovio se prije svega dva tjedna u 35. godini života. Iako je profesionalni nogomet ostavio prije dva tjedna, Sneijdera bi danas, vjerovali ili ne, teško prepoznali.

Pojavio se legendarni Nizozemac na utakmici Utrechta i Venla, a gledateljima je odmah zapelo za oko kako se Sneijder podosta udebljao. Tijekom igračkih dana njegova težina mu je uglavnom bila oko sedamdeset kilograma, ali sada je nešto veća.

Doduše, Sneijder je posljednju utakmicu upisao u Al-Gharafu još u siječnju, ali zaista je iznenadio mnoge svojim izgledom.

Podsjetimo, Sneijder je postao rekorder nizozemske reprezentacije sa 134 nastupa, a s ‘oranjama’ je bio i doprvak svijeta 2010. godine, te brončani na SP 2014. godine. S Interom je 2010. godine osvojio Ligu prvaka, a karijere igrao je i za Ajax, Real Madrid, Galatasaray.

Tijekom igračkih dana njegova težina mu je uglavnom bila oko sedamdeset kilograma.

Wesley Sneijder enjoying his retirement a bit too much pic.twitter.com/GbrDwqk19W

— Xav Salazar (@XavsFutbol) August 25, 2019