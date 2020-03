KAKO JE NAJPODCJENJENIJI IGRAČ DINAMA POSTAO ‘NOVI OLMO’? Nitko ga nije doživljavao i malo tko zna kako je uopće završio na Maksimiru

Bjelica pod hitno mora pronaći novog igrača koji će mu omogućiti barem dio onoga što mu je davao Olmo

Bilo je nekako i za očekivati da će nakon odlaska Danija Olma Dinamu uslijediti period prilagodbe, traženja i asimilacije na sustav bez dojučerašnjeg motora i ključnog igrača. Trener Nenad Bjelica na predispoziciji ima nekolicinu potencijalno dobrih mladih igrača, s kapacitetom nositelja i graditelja igre, poput Luke Ivanušeca ili Lovre Majera, ali do sada se potonji zaista nije iskazao, dok se Varaždinac tek vraća u formu nakon ozlijede, no prema do sada viđenom, neće to biti igrač sličan Olmu i gotovo sigurno neće odrađivati posao koji je odrađivao Španjolac.

Majer je klasična polušpica, Ivanušec centralni vezni igrač, koji prema potrebi može igrati i “šesticu” i “desetku”, međutim, Olmo je u Dinamu igrao ponajviše u “half-spaceu”, a zbog svoje agilnosti, mogućnosti brzog odlučivanja, fantastičnog driblinga, pregleda igre i organizacijskih vještina, činio je cijelu momčad barem za klasu boljom od drugih. “Modri” takvog igrača, posebice za “halfspace”, nemaju. Dinamo se danas mora boriti s izlaskom iz postolmovske ere, odnosno, Bjelica pod hitno mora pronaći novog igrača koji će mu omogućiti barem dio onoga što mu je davao Olmo, a za sada je najviše odbio od igrača od kojeg se to, moramo to tako reći, nije očekivalo.

Najpodcjenjeniji dinamovac

Ključni igrač ovog “novog” Dinama ili ako baš želite otrcanije “novi Olmo”, na kraju je ispao Poljak Damian Kadzior. Ono što je zanimljivo kod ovog krilnog igrača, otkako je došao u Dinamo dobivao je uglavnom samo minutažu kada bi Bjelica odmarao udarne snage, bio je skroman igrač s klupe, šutio je i iskorištavao svaki trenutak koji mu je trener dao na terenu. Kako Prva HNL nije nešto naročito praćena liga, osim kada se ne igraju veliki derbiji, a Kadzior se do sada baš i nije naigrao u tim utakmicama, zapravo njegova igra i kvaliteta nikada nije došla do izražaja.

Danas, nakon odlaska Olma, Kadzior je od najpodcjenjenijeg igrača, prema svemu dosad viđenom, glavni igrač Dinama. Ove je sezone skupio osam asistencija, a u malo više od godinu i pol koliko je u Dinamu dovukao je do 19 asistencija i u toj je stavci najbolji u HNL-u. Podosta impresivan podatak za igrača koji je svo ovo vrijeme bio gotovo pa nevidljiv. No, Kadzior je u suštini puno važniji i zanimljiviji igrač…

Kadziorova igra

Bjelica je ljubitelj “inverted” krilnih igrača, odnosno da ljevak igra na desnoj strani i obrenuto. Kadzioru to onda omogućuje izravnu prijetnju prema protivničkim vratima, a čovjek ima – top u nogama. Do sada je Kadzior postigao 11 golova u ovoj sezoni, a samo je posljednjih pet tri puta zabio u tri različite utakmice i jednom asistirao, te je još važno naglasiti kako je nerijetko baš njegov pogodak ove sezone bio odlučujuć ili za pobjedu Dinama (Osijek, Inter, Istra) ili za remi (Hajduk). Spomenimo i kako je u sezonu i pol u Dinamu zabio 14 golova, isto kao i, recimo, Bruno Petković.

Kadzior ne igra kao Olmo, nema iste kvalitete, ali trenutno radi daleko najviše za momčad sa svoje krilne pozicije. Ima sjajno nadopunjavanje s Petrom Stojanovićem koji sasvim dobro usavršava “overlap” s Poljakom, njegov precizan i pravovremen “pass”, sjajan pregled igre te izvrsna proigravanja, trenutno su najbolja hrana za Dinamove ofenzivce.

Damian igra dosta široko, nije niti približno jak dribler kao Olmo, nije prodoran niti jak u duelu, ali je timski igrač koji se pametno kreće, koji voli kombinirati sa suigračima i nije sklon “solažama”, carinjenu lopte, ne forsira prodore i individualnu igru i baš ga taj segment čini fantastičnim. Poljak je, usput rečeno, izvanserijski izvođač prekida, kako onih izravnih prema okviru gola, tako i kornera i centrašuteva.

Teški početak

Zbog svega navedenog svakako se može i mora naglasiti da je Kadzior trenutno najvažniji igrač Dinama, a valjalo bi usput podsjetiti kako je Poljak uopće završio u Dinamu. Autor ovog članka razgovarao je s poljskim kolegom iz tamošnje Gazette, Damianom Golabom, još kada je Kadzior, ispod radara, stigao u Dinamo.

Kadzior je nogometaš s vrlo zanimljivom pričom. Godinu dana prije dolaska u Dinamo, Kadzior je igrao poljsku drugu ligu, imao je ranije neke kraće epizode u Ekstraklasi, ali nije se nametnuo. Nije uspio u Jagielloniji, svom prvom klubu i išao je na posudbe, gdje se opet nije proslavio. No, onda je u sezoni 2016./17., bio je jedan od najboljih igrača u drugoj ligi u Suwalki i brojni su ga klubovi iz Ekstraklase počeli primjećivati.

Poljak je bio blizu Cracovije, ali tada je klub promjenio trenera i odlučio se za Gornik. To je bio na koncu bio sjajan odabir jer Gornik je te sezone izborio plasman u Ekstraklasu i to je tek bilo veliko iznenađenje. To je klub sa vrlo skromnim budžetom, ali trener Marcin Brosz je stvorio sjajnu mladu momčad s relativno anonimnim igračima, a Kadzior je bio dio njih. Tu je napravio veliki iskorak i čak se izborio za poziv u reprezentaciju.

Odbio bogate ponude

Nakon solidne sezone u Gorniku pričalo se da je Kadzior dobio bogte ponude iz Belgije i Rusije, kao i Lech Poznanja, nekadašnjeg Bjeličinog kluba, ali on je na kraju odabrao – Dinamo. Kadzior je Bjeličina želja i on je bio taj koji je prepoznao njegove kvalitete još dok je radio u Poljskoj, a na koncu ga je uvjerio i da mu se pridruži na Maksimiru.

Eto na koncu i simpatična zanimljivost. Malo je poznat detalj da je Kadzior igrač s “pedigreom”, odnono, dolazi iz nogometne obitelji. Njegov otac Robert Kadzior bio je nogometaš i šest puta je nastupio u Ekstraklasi za Jagielloniju.