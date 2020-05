Bio je to drugi naslov prvaka za Bayern u 21. stoljeću. Prvi su osvojili sad već davne 2001. godine, a do ovog 2013. stigli su nakon puno pehova. Mandžukić i društvo pobrinuli su se da pravda bude zadovoljena

“Ne zamaram se ni sekundu pitanjem gola ili osobnog dojma, neka gol postigne i naš golman Neuer samo da Bayern osvoji naslov prvaka Europe! Radit ću do iznemoglosti za momčad, kao što sam to ja i svi drugi radili cijelu sezonu”, rekao je hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić uoči finala Lige prvaka 2013. godine u kojem su se na mitskom Wembleyu sastali Bayern i Borussia Dortmund.

U svojoj se karijeri prometnuo u specijalista za zabijanje u finalima Lige prvaka, a četiri dana nakon svog 27. rođendana zasjao je na velikoj sceni. Na današnji dan prije točno sedam godina Mandžukić je zabio prvi pogodak na utakmici Borussije i Bayerna i tako poveo svoj Bayern ka osvajanju naslova prvaka Europe.

Otvorio utakmicu

Igrala se 60. minuta utakmice, a Mandžukić se našao na pravom mjestu i nakon ubacivanja Robbena s lijeve strane loptu pospremio u mrežu. Otvorila se nakon toga utakmica, Gundogan je zabio za izjednačenje iz penala u 68. minuti, a Bayernu je pobjedu golom u 89. minuti donio Robben.

Bio je to drugi naslov prvaka za Bayern u 21. stoljeću. Prvi su osvojili sad već davne 2001. godine, a do ovog 2013. stigli su nakon puno pehova. Mandžukić i društvo pobrinuli su se da pravda bude zadovoljena. Internetom danas kruže snimke slavnog finala, a na UEFA-inoj stranici Mandžukića nazivaju “Mr. Wembley”. Prisjetite se kako je to izgledalo: