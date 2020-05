KAKO JE BAYERN OVO MOGAO NAPRAVITI PERIŠIĆU? Obećali mu sve, a sad dovode zvijezdu koja će ga izbaciti iz sastava

Kako se pisalo po njemačkim i talijanskim medijima, Perišića će Bayern otkupiti od Intera i bilo je izvjesno da će hrvatski reprezentativac zauzeti poziciju lijevog krila

Minhenski Bayern i napadač Manchester Cityja Leroy Sane postigli su dogovor o transferu i sada im samo preostaje dogovoriti iznos za koji će ovaj njemački igrač prijeći u redove njemačkog prvaka, piše u srijedu Sport Bild.

Bayern je, prema pisanju Sport Bilda ponudio 40 milijuna eura za 24-godišnjeg njemačkog reprezentativca kojem nudi ugovor na pet godina.

Donedavno se spominjao iznos od čak 100 milijuna eura, no, kako piše Bild, Bayern ima više argumenata kojima opravdava iznos koji nudi.

Loša je vijest taj transfer za Ivana Perišića koji bi ovog ljeta trebao ostati u Bayernu. Kako se pisalo po njemačkim i talijanskim medijima, Perišića će Bayern otkupiti od Intera i bilo je izvjesno da će hrvatski reprezentativac zauzeti poziciju lijevog krila. No to je sad dovedeno u pitanje jer je to Saneova pozicija, a teško je zamisliti da će skupa zvijezda Perišiću biti zamjena.

Kriza diktira cijenu

U prvom redu kriza s koronavirusom jako je oslabila nogomet na ekonomskom polju i cijene igrača će na tržištu ovo ljeto osjetno pasti.

Sanéu ugovor s Manchester Cityjem ističe u lipnju 2021. kada bi mogao otići bez ikakve odštete, a engleski prvoligaš, kojem su potrebni prihodi da bi udovoljio zahtjevima financijskog fair playa UEFA-e, možda ipak želi zaraditi nešto njegovom prodajom.

Osim toga, Sané je u kolovozu prošle godine ozlijedio koljeno i nije igrao za City gotovo devet mjeseci.