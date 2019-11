KAKO IM NIJE NEUGODNO OVAKO GOVORITI O KOVAČU: Donio im je dvije titule, neke je pretvorio u zvijezde, a ovako mu vraćaju

Kovač je za Bavarce već pradavna prošlost

Otkako je Niko Kovač napustio Bayern je nanizao tri pobjede u kojima je postigao deset golova, a pritom nije primio niti jedan. Skalpirali su Borussiju iz Dortmunda s 4:0, skinuli su Olympiacos s 2:0 i Fortunu s 4:0, a sve pod vodstvom za sada još uvijek “caretakera” Hansija Flicka.

Kovač je za Bavarce već pradavna prošlost, a Flick je, kako tvrde igrači Bayerna, predvodnik tog preporoda i mnogi su se pod njim, vele Nijemci, preporodili.

Što se popravilo

Kapetan ekipe Manuel Neuer izdvojio je neke taktičke promjene u igri Bayerna, koje kod Kovača nisu funkcionirale. “Ne stojimo više daleko jedni od drugih, kako u napadu tako i u obrani. To je i razlog zašto dolazimo u situacije u protivničkoj polovici terena, u kojoj imamo brze, izravne linije kretanja do suparničkog gola. Imamo daleko više kontrole nego prije, čemu doprinosi činjenica da smo pozicioniraniji dalje od vlastitog gola i to nam godi”, kazao je Manuel Neuer za AZ.

Ono što je Flick promijenio u odnosu na Kovača jest uvođenje većeg broja igrača u veznu liniju. Poslao je Joshuu Kimmicha na defenzivnog veznog, u obranu je postavio Alphonsa Daviesa, Davida Alabu, Javija Martineza i Benjamina Pavarda, dok su ispred Kimmicha igrali u raznim kombinacijama Gnabry, Coman, Tolisso, Muller, Goretzka i Coutinho, koji su instruirani da rade jaki pritisak, u čemu su i uspjevali. A dakako, u špici je Robert Lewandwoski.

Kritike i nakon odlaska

Međutim, svi u Bayernu kao da su zaboravili da im je Niko Kovač prošle sezone donio dvije titule, onu u prvenstvu i onu u Kupu, a još je na početku uzeo i Superkup. Bayern je pod Kovačem odigrao neke loše utakmice, ali bilo je tu i fantastičnih rezultata, evo još u ovoj sezoni rastavili su Tottenham u Ligi prvaka sa 7:2 i to u gostima. No, sada igrači Bayerna pričaju čak pomalo i bezobrazno o potpunom preporodu nakon Kovačeva odlaska.

“Pohlepni smo u igri prema naprijed. Naravno, to uključuje i određen rizik, ali želimo protivniku otežati što je više moguće da bismo imali dobre i kontrolirane napade… Velika je razlika kad stojimo deset ili petnaest te dvadeset ili trideset metara daleko jedni od drugih. Imamo veliko povjerenje u igrače koji idu u visoki presing i u one koji napadaju. Putevi do gola su nam jednostavniji i možete to čuti od svih na terenu”, dodatno je analizirao jedan od najvećih zagovornika Kovačeve smjene, Thomas Muller.