Ove tri utakmice bit će prilika za iskupljenje ili za još veće kritike i razočaranja, a to može ozbiljno utjecati na igrače koji se sljedećeg ljeta spremaju za Europsko prvenstvo

Tijekom protekle reprezentativne pauze Vatreni su doživjeli pravo prizemljenje. Osam komada dvije utakmice izgledaju dosta ružno, makar ih primili od europskih i svjetskih prvaka.

Hrvatska reprezentacija, kako znamo, nije tad bila u prvom sastavu, no nisu ni naši protivnici pa opravdanja za visoke poraze nije bilo. U ovoj mini-seriji od tri utakmice u samo tjedan dana imat ćemo priliku osvjetlati obraz. U srijedu nas čeka prijateljska utakmica sa Švicarskom, onda u nedjelju igramo protiv Šveđana pa opet protiv Francuza u srijedu.

Istina je da Hrvatska opet neće biti u punom sastavu. Najviše promjena izazvao je oproštaj Ivana Rakitića od reprezentacije, što znači da je jedno mjesto u veznom redu otvoreno za onog tko dokaže da može zamijeniti Raketu. Nažalost, u ove tri utakmice neće biti Šime Vrsaljka koji je idealno rješenje za desni bok, a zbog ozljede lakta propustit će ove utakmice i Ante Rebić.

Kako bi Hrvatska ona trebala izgledati u utakmicama koje slijede? Pa, drugačije nego što smo navikli, naravno. Sami izostanci Rakitića i Rebića dat će izborniku Daliću razloga za razmišljanje.

Vratar i obrana

No ne treba puno razmišljati o vrataru. Dominik Livaković je prva hrvatska “jedinica” i to nije upitno. Jedino ako želi dati priliku Grbiću i Slugi da malo osjete teren, no to neće utjecati na status Livakovića.

Što se tiče stoperskog dvojca, Lovren i Vida su očigledno još uvijek prvi izbor, no morat će se nekakve minute otvoriti za Duju Ćaletu-Cara u ove tri utakmice. U francuskom Marseilleu igra vrlo dobro, a i po karakteristikama je pravi moderni stoper koji je siguran s loptom i ne boji se otići naprijed i kreirati za druge. Ćaleta-Car svojim je igrama zaslužio dobiti priliku i nešto veću minutažu da dokaže da je dorastao igranju za Vatrene te da se na njega u budućnosti mora računati. Također, Tin Jedvaj trebao bi biti puno korisniji na stoperskoj poziciji nego na boku.

Lijevi bok također nije upitan. Borna Barišić je prvi izbor, Melnjak drugi, no na desnom boku zasad nemamo rješenje. Jedvaj i Uremović su stoperi koje je Dalić koristio kao bočne igrače, no vidjeli smo da to nije bio najsretnije rješenje. bez Vrsaljka bit će jako teško pokrpati taj desni bok.

MODRIĆ KONAČNO PROGOVORIO KAKVA JE NJEGOVA TRENUTNA SITUACIJA U REALU: ‘Ne želim ja klubu biti problem…’

Traži se novi Raketa

U veznoj liniji događa se zapravo najzanimljivija borba za pozicije. Brozović je prvi izbor na zadnjem veznom, Modrić ima svoje mjesto u početnom sastavu, no za ovu “Rakitićevu” poziciju postoji nekoliko opcija. Nikola Vlašić je ofenzivnija opcija, i ako će on igrati kao desetka, a ne kao osmica. Sam je rekao da mu odgovara ta pozicija u CSKA, no on je tamo glavni igrač, dok se igra Hrvatske još uvijek vrti oko Luke Modrića.

Mateo Kovačić jako je kritiziran, ali on bi također bez problema mogao zaigrati uz Modrića. Luki bi mogao pomoći u defenzivnom dijelu, ali i biti ispušni ventil za kreaciju ako se protivnici odluče udvajati Luku Modrića.

Na kraju, tu je i Mario Pašalić čija je najveća prednost igra bez lopte i dolazak u gol-šanse. No njegov je problem što u Atalanti igra u drugačijem sustavu nego u reprezentaciji pa je pitanje koliko će biti koristan u ovakvoj Dalićevoj postavi, pogotovo na poziciji centralnog ili ofenzivnog veznjaka.

HRVATSKA REPREZENTACIJA NEPOZVANIH: Ovo je pet igrača za koje bi se rijetko tko bunio da igraju za Vatrene

U Krami je spas

U napadu mora igrati Andrej Kramarić. Nitko ga nakon onakvih predstava u Bundesligi ne može izbaciti iz sastava, pogotovo kad smo vidjeli kakve je izbornik riječi imao za Brunu Petkovića nakon proteklih utakmica Lige nacija. Krama može igrati kao centralni napadač ili kao inside forward iza centarfora ako se Dalić odluči za jednu od svojih robusnijih napadačkih opcija u Budimiru ili Petkoviću.

Ivan Perišić naći će mjesto u udarnoj postavi, a postoji opcija da će mu na drugom krilu praviti društvo Josip Brekalo. Druga je najizglednija opcija da će, recimo, u napadu zaigrati Budimir, a Perišić i Kramarić malo iza njega.

Tko god da zaigra, morat će Vatreni bar malo “stisnuti” u narednim utakmicama jer se nitko ne želi ponovo blamirati. Ova momčad nije za baciti i puna je kvalitetnih igrača koji igraju na najvišem nivou koji moraju to na terenu i pokazati. Ove tri utakmice bit će prilika za iskupljenje ili za još veće kritike i razočaranja, a to može ozbiljno utjecati na igrače koji se sljedećeg ljeta spremaju za Europsko prvenstvo.