KAKO ĆE TEK LIVERPOOL IZGLEDATI KADA IM ON DOĐE? Klopp preko noći ukrao Bayernu jednu od najvećih zvijezda

Ako je vjerovati napisima njemačkog Bilda, Liverpool bi uskoro trebao osigurati usluge Thiaga Alcantare, trenutnog člana aktualnog prvaka njemačke Bayerna. Transfer je to o kojem se zapravo i nije puno govorilo, a čini se kako su svi detalji između igrača i Liverpoola dogovoreni i da ovaj samo čeka dan kada će napustiti Allianz Arenu.

Bild tvrdi kako bi Alcantara već sljedećeg tjedna trebao stići u Liverpool i potpisati ugovor, a navodno je već prošloga tjedna organizirao oproštajnu zabavu sa suigračima te da se nakon te zabave uglavnom samo priča o tome kako će Thiago uskoro preći u Bayern.

Relativno niska cijena

Liverpool će Bayernu platiti 35 milijuna eura. Cijena se možda čini niskom, jer ipak je Thiago jedan od najvažnijih igrača Bayerna, ali ušao je u zadnju godinu ugovora i odmah kazao kako neće produživati suradnju s bavarskim divom. Cijena od 35 milijuna eura zapravo je pristojna svota jer da su čekali samo još pola godine, Thiago bi otišao bez odštete.

“Voljeli bismo da Thiago ostane, ali očito je kako bi on htio probati nešto novo. S obzirom na to kako ne želimo da sljedećeg ljeta ode besplatno, istaknuli smo zadovoljavajuću odštetu”, potvrdio je to i Karl-Heinz Rummenigge, predsjednik kluba.

Jurgen Klopp je tako, očito, osigurao prvo veliko ovosezonsko pojačanje, a kako će njegov stroj izgledati kada im dođe ovako profinjeni veznjak poput Alcantare… E to jedva čekamo vidjeti.