NIKAD BOLJI DINAMO PROTIV ZASTRAŠUJUĆEG CITYJA: Guardioli nedostaje pola momčadi, a što je točno ‘skuhao’ Bjelica?

Tekstni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr

Nakon što su na otvaranju Lige prvaka deklasirali Atalantu, nogometaše Dinama u utorak očekuje najteži ispit u skupini C, gostovanje kod engleskog prvaka Manchester Cityja. Utakmica se igra u 21 sat na mančesterskom Etihadu, a tekstni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

Liga prvaka, 2. kolo. Stadion: Etihad, Manchester, 21:00

Manchester City – Dinamo 0:0

Mogući sastavi:

Manchester City (4-3-3): Ederson – Mendy, Otamendi, Fernandinho, Cancelo – D. Silva, Rodri, Bernardo – Mahrez, Aguero, Sterling

Dinamo (3-5-2): Livaković – Theophile-Catherine, Dilaver, Perić – Stojanović, Moro, Ademi, Olmo, Leovac – Oršić, Petković

Uoči utakmice trener Nenad Bjelica održao je konferenciju za medije u Manchesteru.

“Igrat ćemo protiv jednog od najjačih klubova u svijetu. Teško će ih biti iznenaditi, ali taktika je jedno, a neke druge stvari su za mene puno važnije da bi se ostvario pozitivan rezultat. Puno trke, hrabrosti, igrati sa srcem, onda možeš doći do pozitivnog rezultata. Znamo da su nam šanse male, ali mi ćemo se boriti i želimo ostvariti pozitivan rezultat,” kazao je Nenad Bjelica na službenoj novinarskoj konferenciji na stadionu Etihad.

“Mi želimo ostvariti maksimum, a to su tri boda. Bez obzira na to tko je protivnik, ponavljam već nekoliko puta, moja ekipa igra uvijek na pobjedu. Znamo da je to teško i da je malo klubova koji su to tu ostvarili na ovom stadionu, ali vjerujemo u sebe. Mora se puno toga poklopiti da bi došli do dobrog rezultata, ali vjerujemo u to,” dodao je Bjelica.

Strateg hrvatskog prvaka je naglasio kako je stanje u momčadi dobro.

“Dobro je stanje u ekipi. Imamo zadnji trening pred utakmicu, igrači koji su imali problema zadnjih dana dobro su se oporavili i vjerujem da će sutra biti na raspolaganju.”

Bjelica je dodao kako njegova momčad neće imati imperativ rezultata.

“Navikli smo igrati u dobrim atmosferama, iako možda ne ovako kako će biti sutra na predivnom stadionu. Igrači trebaju uživati, dati sve od sebe, ispunjavati zadatke. To je jedino što očekujem. Nemamo imperativ rezultata tako da stvarno mogu uživati. Kad imate veliki imperativ rezultata onda je to problem. Očekujem da igrači maksimalno uživaju, a pokušat ćemo pobijediti. Mi vjerujemo da je to moguće, iako će biti teško,” poručio je Bjelica.

Kako će Bjelica postaviti taktiku, koju će formaciju koristiti i koga će poslati na teren možemo samo nagađati, ali sve bi to moglo dosta sličiti na onaj sustav koji je korisio protiv Atalante. Morat će dobro pokriti sredinu terena gdje City uglavnom ordinira, a dobar će potez biti ako i postavi trećeg stopera koji će se kretati, kao i protiv Atalante, međuprostorom gdje se uglavnom kreću Cityjevi ofenzivci. Očekuje se zadnja linija s Teophilom, Dileverom i Perićem, petoricu u vezi odnosno krilima igrali bi Stojanović kao desni wing back, Leovac kao lijevi, a Ademi, Moro i Olmo u sredini. Napadački dvojac trebali bi igrati Oršić i Petković. No, ponavljamo, Bjelica to sve još stigne ispremiješati.

Guardiola o Dinamu

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola istaknuo je da Dinamova uvjerljiva pobjeda protiv Atalante (4-0) na startu Lige prvaka pokazuje da hrvatski prvak ima kvalitetu te da njegovu momčad čeka teška utakmica.

“Atalanta odlično igra u jakoj talijanskoj ligi, blizu su Juventusu i Interu, a Dinamo ih je dobio sa 4-0. Nama to mora biti upozoravajuće, moramo biti oprezni. Ja otprije znam jednog njihovog nogometaša, a moji igrači ih tek trebaju upoznati. Danas ćemo imati sastanak na kojem ćemo im pokazati kakav je Dinamo”, izjavio je Guardiola u ponedjeljak na konferenciji za novinare.

Dinamov trener Nenad Bjelica u 1. kolu je taktički iznenadio trenera Atalante, preslikavši njegov sustav na svoju momčad. Umjesto standardnog 4-3-3 sustava, Dinamo je protiv Atalante igrao u formaciji 3-5-2.

“Protiv Atalante su igrali s pet igrača u zadnjem redu i svejedno su zabili četiri gola. Pripremit ćemo momčad za obje varijante, bez obzira na njihovu formaciju. Dinamo je ekipa koja igra u visokom intenzitetu, agresivni su, posebice na sredini, gdje dolazi i njihov središnji napadač. Također, imaju brze igrače koji su opasni u kontranapadima. Bit će teško i moramo biti fokusirani”, rekao je Guardiola.

Je li iznenadila uvjerljiva pobjeda Dinama protiv Atalante?

“Za mene to nije iznenađenje, jer u Ligi prvaka nećete naći lošu momčad. Dinamo je velika momčad u Hrvatskoj i činjenica da su Atalanti zabili četiri gola pokazuje da imaju kvalitetu”, kazao je Guardiola.

Engleske novinare je zanimalo što Guardiola misli o Daniju Olmu, jednom od najopasnijih Dinamovih igrača: “On je bio u Barceloninoj nogometnoj akademiji, a tamo uvijek imate dobrih nogometaša. Učinio je hrabar potez, otišao je u Hrvatsku i to se pokazalo odličnim za njega. Ima nevjerojatnu radnu etiku, a ovog ljeta bio je jedan od najboljih igrača na Europskom prvenstvu mladih reprezentacija”,

Olmo je predvodio mladu španjolsku reprezentaciju (U-21) do naslova prvaka sa tri gola i jednom asistencijom. U finalu je Španjolska pobijedila Njemačku sa 2–1, a Olmo je proglašen najboljim igračem finala.

Težak deficit u obrani

Prije dva dana Manchester City je u sedmom kolu engleskog prvenstva u gostima pobijedio Everton s 3-1 golovima Gabriela Jesusa (24), Riyada Mahreza (71) i Raheema Sterlinga (84). U tom susretu Guardiola je odmarao veznjaka Bernarda Silvu i najboljeg strijelca momčadi Sergia Aguera. Bernardo Silva je odigrao posljednjih deset minuta, a Aguero 25 minuta.

Guardiola je u ponedjeljak potvrdio da će Sergio Aguero biti u početnoj postavi protiv Dinama, ali neće biti Kevina De Bruynea koji se povrijedio.

Zbog ozljeda Aymerica Laportea i Johna Stonesa, trener Manchester Cityja ima problema na pozicijama središnjih braniča, ostao je na jednom stoperu, Nicolásu Otamendiju. Zbog toga je korektor veznog reda Brazilac Fernandinho prebačen na poziciju stopera. Tako su stoperski par u posljednja dva prvenstvena susreta te u utakmici LP protiv Šahtara činili Otamendi i Fernandinho.

Dakle, Guardiola bi na Etihad trebao poslati momčad oslabljenu za neka krupnija imena, pa bi tako u obrani trebali igrati bez Mendy s lijeve, Cancelo s desne strane, a stoperu Otamendiju društvo bi trebao praviti defenzivni veznjak Fernandinho. Vezni red činili bi Rodri, Bernardo i David Silva. Vjerojatno će napadati s Maherzom i Sterlingom na krilima te Aguerom u špici.