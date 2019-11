KAKO ĆE DINAMO IZGLEDATI PROTIV ŠAHTARA? Bjelica izvadio ubojito oružje, a bit će i zanimljivih promjena u sastavu

Nenad Bjelica vjerojatno ĆE u srijedu na teren poslati najjaču moguću postavu

Premda su do kraja natjecanja po skupinama Lige prvaka još tri kola ispred nogometaša Dinama možda je i ključan dvoboj u borbi za plasman u osminu finala, u kojem u srijedu (21 sat) na Maksimiru dočekuju ukrajinski Šahtar. Hrvatski prvak bi u srijedu pobjedom protiv Šahtara praktički osigurao treće mjesto u skupini koje vodi u Europsku ligu, ali i napravio veliki korak prema osvajanju druge pozicije koja osigurava osminu finala elitnog europskog natjecanja iza sigurnog pobjednika skupine Manchester Cityja.

“Modri” bi u tom slučaju uoči zadnjih 180 minuta imali tri boda više od Šahtara te bili bolji u međusobnom omjeru.

Ubojito oružje

Kako je ovo zaista možda i najvažnija utakmica Dinama ove sezone u Ligi prvaka, makar se to moglo reći za svaku do sada, ali ova zaista jest, tako će trener Nenad Bjelica vjerojatno u srijedu na teren poslati najjaču moguću postavu. Prema svemu sudeći ponovo će izvaditi svoje ubojito oružje za Ligu prvaka, formaciju 3-5-2, kojom je skalpirao Atalantu i zamalo Šahtar u gostima, a kako se čini bit će mu spremni i dvojica dosad ozljeđenih ključnih igrača, Arijan Ademi i Emir Dilaver.

Bjelica vjerojatno neće puno mijenjati u odnosu na prvu utakmicu sa Šahtarom, osim što će primijeniti neke sitne preinake o kojima je govorio i na medijskoj konferenciji uoči utakmice.

“Očekujem agresivan Dinamo kakav je bio u Harkivu, a isto tako raspoložen u fazi napada kao tamo te u fazi obrane uz malo više koncentracije. Treba nam malo više koncentracije u obrani. Riječ je o vrhunskoj momčadi s vrhunskim pojedincima koji u jednom potezu mogu riješiti utakmicu. Protiv njih treba biti apsolutno koncentriran, a mi to nismo bili pa smo primili dva gola. Taj nivo koncentracije moramo podići protiv Šahtaru”, rekao je Bjelica.

Važna promjena

U sastavu bi također moglo biti nekih sitnih promjena. Ako ne bude nekih nepredviđenih situacija, jedina promjena trebala bi biti ona u napadu. Dakle, Mario Gavranović trebao bi preseliti na klupu, a umjesto njega bi trebao igrati Bruno Petković. No, to isto treba uzeti s dozom rezerve jer Gavranović je protiv Šahtara odigrao briljantnu utakmicu, ali činjenica je da se teško hrvao sa stoperima Šahtara ili bolje rečeno, izbjegavao ih je koliko je mogao. Petković je igrač koji bi trebao dodatno razdrmati zadnju liniju, igrač od kojeg se očekuje da dobiva duele i dominira u skoku… No, vidjet ćemo što će Bjelica odlučiti.

Dakle, Dinamo bi trebao izaći u ovakvom sastavu: Livaković – Theophile-Catherine, Dilaver, Perić – Stojanović, Ademi, Moro, Olmo, Leovac – Oršić, Petković.