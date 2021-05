KAKAV PREOKRET: Doviđenja Njemačka, Sosa ipak neće igrati za vas! ‘Bez obzira na propast ideje to mu je bio odličan PR potez’

Prema svemu sudeći, Borna Sosa ipak neće nastupati za Njemačku

U svega nekoliko dana došlo je do ogromnog preokreta u slučaju Borne Sose, talentiranog hrvatskog nogometaša koji je objavio da će nastupati za njemačku reprezentaciju, a ne hrvatsku.

GOLEMI PREOKRET U ‘SLUČAJU SOSA’: Borna ipak nema pravo nastupa za Njemačku? Postoji novo pravilo koje mijenja situaciju

Sosa, koji je do sada nastupao za mladu hrvatsku reprezentaciju, je prije nekoliko mjeseci dobio njemačko državljanstvo i nadao se nastupu na Euru u dresu ‘Elfa’. No, čini se da mu je taj san propao prije nego što je počeo.

SOSA ISPRIČAO SVOJU STRANU PRIČE: ‘HNS već dva mjeseca zna da ću dobiti njemačko državljanstvo, nitko od njih me nije zvao’

Pravilo koje će zaustaviti stvar

Sosa, naime, nema pravo nastupa za Njemačku po FIFA-inom statutu koji vrijedi od rujna prošle godine, a u kojem piše:

“Igrač može promijeniti reprezentaciju i odabrati selekciju države čije državljanstvo nije imao jedino u slučaju da nije nastupio ni za jednu reprezentativnu selekciju nakon što je napunio 21 godinu.”

Sosa je za Hrvatsku U-21 reprezentaciju igrao 12. studenoga 2020. godine protiv Škotske i tada je imao 22 godine i devet mjeseci. Prema tom pravilu Sosa ne može nastupiti za Njemačku jer nije imao njemačko državljanstvo, a nastupao je za mladu reprezentaciju Hrvatske kada je već bio stariji od 21 godine.

Taj slučaj za Sportske novosti analizirao je hrvatski menadžer koji radi u Njemačkoj Franjo Vranjković.

Nijemci su na tome inzistirali

“Sosa neće igrati za Njemačku jer ne ispunjava uvjete po FIFA-inom statutu. U srijedu će DFB imati sjednicu vezanu za reprezentacije kojom će predsjedati Oliver Bierhoff, tehnički direktor. Na njoj će Sosa biti jedna od točki dnevnog reda. Šef pravne službe DFB-a Englisch mi je rekao da će potom objaviti priopćenje u kojem će konstatirati kako taj igrač ne ispunjava uvjete da bi stekao pravo igranja za Njemačku i s time zatvoriti priču koja se provlači po medijima”, otkrio je Vranjković pa rekao što mu je u rekao šef pravne službe njemačkog Saveza:

“Otkrio mi je to u povjerenju, prijateljski i zamolio da ne idem s tim van dok se objave službeno, ali rekao samu mu da ću vam prenijeti, što god on mislio o tome. Citirao mi je točno članak i stavke statuta zbog kojih Sosa nema pravo promijeniti nogometni savez i smije igrati samo za Hrvatsku. Upravo su Nijemci inzistirali kod FIFA-e da se te odredbe unesu u statut zbog brojnih igrača u njihovim mlađim uzrastima koji su djeca doseljenika. Da se radi o nekom svjetskom asu kojeg bi mogli privoljeti možda bi išli i rušiti FIFA-in statut ili tražiti rupe, ali nije im to u interesu jer on zapravo štiti njih, a Sosa je iznimka u kojoj je protiv njih. Ključno je pravilo, kako mi je kazao Englisch, da igrač koji je naknadno uzeo drugo državljanstvo, koji ga nije imao prije nego što se počeo baviti nogometom i zaigrao prvu utakmicu za dosadašnju reprezentaciju u bilo kojem uzrastu, mora biti mlađih od 21 godine kad je igrao zadnji susret za matičnu reprezentaciju kako bi mogao promijeniti dres. Kako je Sosa igrao za Hrvatsku sa Škotskom kad je imao debelo preko 22 godine, i imao je niz nastupa nakon 21. rođendana, ne može dobiti zeleno svjetlo. Neovisno što ima njemačko državljanstvo i nije igrao za hrvatsku A reprezentaciju. Nijemci će zaključiti tu priču tako što neće ni predati zahtjev FIFA-i da prijeđe kod njih jer vide da im dokumentacija ne štima.”

POČELA JE SPRDNJA SA SOSOM NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Njegov neuspješan ‘transfer’ u Njemačku dobro je nasmijao mnoge

‘Transfer mu je najvažniji’

Za Sosu će ova cijela priča s promjenom državljanstva i najavom igranja za Elf ipak biti dobar potez, smatra hrvatski menadžer.

“Bez obzira na propast ideje da igra za Njemačku to je sa strane njegovih menadžera bio odličan PR potez. Digli su mu rejting na tržištu. Njemu je najvažnije napraviti transfer u Englesku jer ima ponudu Leeds Uniteda kod kojeg je prvi ili drugi izbor na lijevom beku, a zanimaju se i neki drugi klubovi iz Premier lige. Samo Englezi mogu platiti koliko traži Stuttgart jer procjenjujem da će se raditi o dvadesetak milijuna eura. Niti jedan vodeći njemački klub nema ga za ozbiljno na radaru. Kako bi napravio transfer u Englesku, budući da ona više nije u EU-u, ponovno mora imati nastupe za hrvatsku A reprezentaciju. Zato je toliko bio nestrpljiv i tražio da ga Dalić što prije pozove, a budući da se to nije događalo uzeo je njemačko državljanstvo. Engleska, naime, ima pravilo da igrači iz devet država stare Europe, među kojima je i Njemačka, mogu doći u Premier ligu čak i ako nisu reprezentativci. Sosa sad kao Nijemac ima otvorena vrata u Engleskoj, on je svoj cilj ostvario, iako i neće igrati za Elf. Očito mu reprezentacija nije prioritet. I tako je vjerojatno svjestan da u Njemačkoj ne bi bio prvi izbor na lijevom beku i malo bi igrao”, zaključio je Vranjković.