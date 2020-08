KAKAV JE TO ATOMSKI NOGOMET, ZAŠTO SU NIJEMCI PONOVNO DOMINANTNI U EUROPI? ‘Nijemci shvaćaju filozofiju stvaranja šansi, ostali ne’

‘Razlika je shvaćanju filofozije stvaranja šansi. Nijemci treniraju da brzim pasovima prema naprijed njihovi igrači pretrče suparničke obrambene igrače’

Njemački klubovi, RB Leipzig u četvrtak i Bayern jučer, u Lisabonu su izbacili dva španjolska velikana u četvrtfinalu Lige prvaka, na Final Eight turniru u Lisabonu, i time nekako preuzeli primat u europskom nogometu.

BARCELONA – BAYERN 2:8: Čudesni Bavarci masakrirali katalonskog giganta na Luzu za povijesnu pobjedu u LP; Perišić se maestralno upisao u strijelce

Atomski njemački nogomet

Niti Atlético Madrid, a posebno ne sinoć Barcelona, nisu pronašli način kako protiv tog atomskog njemačkog nogometa. Rojiblancosi su bolje igrali protiv Leipziga, nego što je to bio slučaj sinoć na Luzu, na kojem je Barca doživjela kataklizmu popivši osam komada od goropadnog Bayerna.

Blitzkrieg Bavaraca bio je neumoljiv, u nekim trenucima je izgledalo kao da igraju protiv prosječne momčadi, a ne protiv peterostrukog prvaka Europe koji u svojim redovima ima najboljeg nogometaša svijeta Lionela Messija.

Što to ima u tim neumornim njemačkim nogama, zašto je njemački nogomet toliko dominantan u ovoj sezoni u Europi? To smo upitali bivšeg izbornika Austrije Hrvatske i Albanije Herr Otta Barića. Studiozno Herr Otto prati utakmice pa je tako idealan sugovornik za Nijemce, kao trener koji u sebi ima onaj pravi germanski štih, itekako dobro poznaje njemačku nogometnu filozofiju koja je sad ponovno izašla na površinu i postala dominantna…

RB LEIPZIG – ATLETICO 2:1: Atomski Leipzig u dramatičnoj utakmici kreirao senzaciju i plasirao se u polufinale LP

‘Nije iznenađenje što su Nijemci ponovno zavladali europskim nogometom’

“Nije iznenađenje što su Nijemci ponovno zavladali europskim nogometom. Što s tim hoću reći. Što se tiče RB Leipziga, to je vrlo mlada momčad i ona igra svaku utakmicu na pobjedu, za razliku od Atlético Madrida koji igra svaku utakmicu da ne izgubi. Rojiblancosi sve baziraju na čvrstoj obrani, vrlo snažnoj igri, ali ne naprave, ne kreiraju prilike. E vidite, to je ta ogromna razlika, jer Nijemci upravo suprotno od njih, rade puno prilika. Stoga, mislim da je Leipzig zasluženo pobijedio, bez obzira što je izgubio najboljeg igrača Tima Wernera koji je otišao u Chelsea. On bi im jako dobro došao na Final Eight turniru u Lisabonu. To je jedan drugi njemački nogomet, potvrda da je to tako je upravo Bayern koji ima momčad koja radi puno šansi. Skoro u svakoj utakmici, a gledao sam ih u posljednje vrijeme desetak, a u skoro svima su slavili, oni su napravili deset do petnaest vrlo dobrih šansi”, kazao nam je u uvodu Otto Barić i nastavio:

“U momčadi Bayerna ima šest-sedam igrača koji mogu zabiti gol, odnosno mogu zabiti golove svi. I na taj način bolje igraju. Barcelona je pala i zbog toga što su Nijemci vrlo dobro fizički spremni i njihovi igrači koji su u godinama poput Thomasa Mullera puno više trče nego Barcelonini senatori. I time su ih pregazili. Barca igra na to da Messi i Suarez zabiju gol, a u Bayernu takvih ima šest-sedam. Među njima je i jedan Hrvat, to je naš Ivan Perišić. To je ta razlika. Razlika je u filozofiji shvaćanja stvaranja šansi. Nijemci treniraju da brzim pasovima prema naprijed njihovi igrači pretrče suparničke obrambene igrače, a Barcelona je dosta spora u obrani i nisu mogli zadržati Bayernove ofenzivce i sve to je vidljivo bilo u konačnom rezultatu”, objašnjava nam Otto Barić i potvrđuje nam da Nijemci igraju najbolji nogomet trenutno u Europi, najdinamičniji…

“Je, njemački klubovi igraju najbolje, najjače rekao bih… Oni nisu pobijedili samo španjolske klubove, pod njima su pale i engleske momčadi. Jednostavno, ostali nisu izdržali tu koronakrizu, Nijemci jesu. Meni je žao da klub koji najviše volim, i koji je po meni bio najbolji klub, govorim o Liverpoolu, nije kupio neke igrače koje je mogao. Jer, bi apsolutno bili najbolji. Imaju objektivno najbolju obranu. Ako dobar posao s igračima ne napravi Liverpool, onda će Nijemci opet biti najbolji. Atomski nogomet Nijemaca u sebi sadrži puno trke, konstantne trke, visoki presing s kojim melju suparnika, ne dopuštanje protivničkim igračima da se razmašu. Znači, svi ti elementi koje su oni uočili, a njihovi igrači to mogu provesti u djelo. Čak i neki igrači koji su došli u Bayern, govorim o Perišiću, prilagođavaju se tom nogometu. A da ne govorim o mlađima tipa Gnabry, pa Niklas Süle i tako… Znači, svi koji dođu spremno prihvaćaju igru koju stariji igrači u momčadi mogu igrati tipa Muller. E vidite, Barcelonini senatori takvu atomsku igru ne mogu slijediti. I zato ne kreiraju toliko šansi kao Bayern. Pa, znate li vi da su Bavarci sinoć imali 18 prilika, aod toga su zabili osam golova. To je velika stvar i drago mi je zbog Bayerna”, zaključio je Otto Barić.