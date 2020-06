KAKAV JE KOVAČIĆ ZAPRAVO IGRAČ? Englezi objavili zanimljiv članak o Vatrenom. Jedna rečenica urezuje se u pamćenje

Kovačić je od samog početka ere Franka Lamparda jedan od ključnih igrača i prema mnogima baš je on trenutno prvo ime kluba

Chelsea se plasirao u polufinale nakon što je u nedjelju u četvrtfinalu u gostima pobijedio Leicester s 1-0 pogotkom Rossa Barkleyja u 63. minuti. Hrvatski reprezentativni veznjak Mateo Kovačić odigrao je drugo poluvrijeme za londonske “Bluese”, a odigrao je uistinu maestralnih 45 minuta.

Kovačić je od samog početka ere Franka Lamparda jedan od ključnih igrača i prema mnogima baš je on trenutno prvo ime londonskih plavaca, a to je dokazao baš u utakmici s Leicesterom. Koliko je Kovačić zapravo dobar i važan za Chelsea govori i članak engleskog The Suna.

“Hrvatski reprezentativac ušao je na poluvremenu i zajedno s Barkleyjem oživio je vezni red Chelseja u kojem su do tada igrali blijedi Mason Mount i tinejdžer Billy Gilmour, kojem pak ozbiljno nedostaje iskustva i koji je podosta griješio. Uvođenje Kovačića zapravo je bio trenutak koji je preokrenuo igru u Chelseajevu korist”, stoji u tekstu The Suna.

‘Gospodar lutaka’

Zatim su Englezi napisali jednu rečenicu koja se doista urezuje u pamćenje. “Barkley je zabio u 71. minuti, a iako Kovačić nije sudjelovao u tom pogotku, Hrvat je zapravo bio ‘gospodar lutaka’ Chelseajeve igre i on je povlačio sve konce”, piše tako The Sun i zatim pojašnjava zašto.

“Hrvat je pružio potrebnu snagu Chelseaju prilikom visokog pritiska, posebice kada su lovili taj pobjednički pogodak. Bio je sudionik baš svake akcije, sprintao je ‘box-to-box’ i tako svih 45 minuta”, objašnjavaju Englezi.

Potom navode kako bi Kovačić od sada trebao imati zacementirano mjesto u momčadi. “Započeo je samo jednu utakmicu otkako je prvenstvo opet počelo, ali sada je, nakon ove utakmice s Leicesterom, sigurno izborio svoje mjesto u prvoj momčadi”, stoji u tekstu Suna.

Zatim još naglašavaju kako je Kovačić najsvestraniji i zapravo najbolji na svojoj poziciji kada je u formi te da je sposoban utjecati na igru na više različitih načina.

“Bit će zaista pravo čudo ako mu Lampard ne pruži priliku u prvoj momčadi u sljedećoj utakmici”, zaključuju tako članak