‘Jako se razveselio kad je vidio izbornika. To smo i htjeli, vidjeli smo u njegovim očima koliko mu to znači’

Jedan od ključnih ljudi HNS-a, direktor natjecanja, infrastrukture i nogometnog razvoja u Hrvatskom nogometnom savezu Marijan Kustić, zajedno sa izbornikom hrvatske nogometne reprezentacije Zlatkom Dalićem i predsjednikom NS Varaždinske županije Nenadom Horvatićem, u utorak poslijepodne u Varaždinskim Toplicama posjetili su 16-godišnjeg Josipa Kolačevića. On je prije Božića prilikom pada doživio tešku ozljedu i sad se nalazi na rehabilitaciji…

ZLATKO DALIĆ ZA NET.HR: ‘Puno se toga promijenilo u mom životu u posljednjih godinu dana…’

Igra nogomet i rukomet

Prije nezgode, Josip je igrao nogomet i rukomet u Gospiću. Sport mu je bio doručak, ručak i večera. Inače, veliki je navijač Vatrenih. Stoga, kad su čuli što se Josipu dogodilo, Kustić i Dalić odlučili su ga posjetiti i razveseliti…

“Došli smo mu dati podršku i zaželjeti mu brzi oporavak. Radi se o jednom hrabrom mladiću koji živi za nogomet i hrvatsku nogometnu reprezentaciju, koji živi za sport općenito. Uručili smo mu dres Vatrenih i razveselili ga. To nam je bilo najbitnije, kao što nam je bitno kako će se dalje oporavljati”, kratko nam se javio Marijan Kustić i dodao:

‘Jako se razveselio kad je vidio izbornika’

“Jako se razveselio kad je vidio izbornika. To smo i htjeli, vidjeli smo u njegovim očima koliko mu to znači. Što smo htjeli, to smo i ostvarili. Razveselili smo ga, poručili i dali mu do znanja da smo mi tu za njega”, objasnio nam je Kustić.

Izbornik Zlatko Dalić nadovezao se na Kustića…

‘Došli smo Josipu u posjet kako bi mu dali podršku’

“Teško je bilo što reći kad se radi o takvoj situaciji, kad se radi o najmlađima. Došli smo Josipu u posjet kako bi mu dali podršku u oporavku, da što prije ozdravi. Znate, djeca su naša budućnost, na mladima svijet ostaje. Vjerujem kako je naš dolazak kod njega stvorio dodatni motiv da zagrize i što prije se oporavi. Čitava hrvatska nogometna obitelj je uz njega, svi smo jedno veliko srce kad se radi o mladima. Jer, oni su najbitniji”.

Sve u svemu, potez vrijedan hvale.