Kad će se u Hrvatskoj nastaviti sportska natjecanja? Pitanje je to koje muči sve obožavatelje sportova čije sezone još uvijek nisu otkazane. Jedno od ključnih natjecanja je Hrvatska nogometna liga, a u javnosti se ovih dana “žongliralo” raznim datumima.

Jedan od njih je 30. svibnja koji nije tako daleko, a nešto se više zna nakon sastanka Državnog ureda za šport s epidemiolozima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Tomislav Družak, državni tajnik središnjeg državnog ureda za šport progovorio je za RTL kakvi su planovi za nastavak natjecanja.

“Vrte se negdje oko tih datuma, ali molim Vas nemojte. Dakle, još jedanput, mi ne donosimo odluku, odluku donosi Nacionalni stožer civilne zaštite, a vrte se negdje datumi od kraja svibnja pa do polovice lipnja. Ali i to tek nakon donesene odluke epidemioloških službi, ako bude kretanje epidemiološke situacije u pozitivi. Razgovarali smo i u kontaktu smo s HNS-om, čuli smo se i danas prije ovog sastanka i sada, evo maloprije smo razgovarali. Dakle, i oni čekaju tu odluku”, rekao je Družak.

Skupi testovi

Nagađa se da bi HNL mogao početi tek 5. lipnja, no prije toga trebale bi se odigrati utakmice polufinala Hrvatskog kupa. Također, ne zna se hoće li se svi igrači morati testirati na koronavirus prije nego što krene natjecanje. Savez bi to, naime, koštalo 200 tisuća kuna.

“Nismo razgovarali o tome tko će preuzeti to na sebe, ali ja sam onako skoro pa siguran da to neće pasti na leđa klubova već da će to ili nogometni savez ili će se naći neki drugi način i model da se tim klubovima pomogne. Jer mislim da neće to moći nogometni klubovi u ovoj situaciji kojoj jesu, o bi bio za njih još jedan dodatan teret koji bi ih opteretio u poslovanju”, zaključio je Družak.

Sljedećeg tjedna svi registrirani sportaši dobivaju dozvolu za treniranje, a dosad je to bilo dopušteno samo sportašima 1. i 2. kategorije.